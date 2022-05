Sécurité autour des écoles: des aménagements pour réduire les accidents

Deux enfants blessés chaque jour sur le trajet de l’école

En visite ce mardi sur cette zone modèle au bord de la route de Dinant, la ministre wallonne Valérie De Bue, en charge de la sécurité routière, a confirmé que ce type d’aménagements allait s’étendre dans les prochains mois. Sept millions d’euros ont été dégagés afin de renforcer la visibilité aux abords des écoles.Les projets seront subsidiés à 80% sur les voiries communales et à 100% pour les routes nationales. "Sur les cinq dernières années, 1888 enfants ont été victimes d’un accident de la route sur le trajet de l’école dont 6 tués et 63 grièvement." En moyenne, en Wallonie, ce sont deux enfants par jour qui sont victimes d’un accident de la route lors des entrées et sorties d’école. Au travers d’un marquage routier spécifique, la ministre souhaite " maintenir l’attention des usagers de la route tout au long du tronçon couvert. "

Devant l’école de Barvaux-en-Condroz (Havelange), c’est avant tout la zone de police Condroz-Famenne qui s’est mobilisée pour sécuriser les écoles de la zone.L’inspecteur principal Michaël Wiame a mené ce dossier afin de proposer une réponse adaptée à la sécurisation des abords des écoles. "Il y a eu une phase d’observation où on a déterminé les problématiques comme le GSM, la vitesse, la configuration des lieux, le stationnement…" Ensuite, il y a eu une période prévention et d’information.Et derrière: 15 jours de répression "sur l’ensemble des problématiques ciblées." Pour la zone de police, 13637 contrôles ont été effectués et 5043 PV ont été dressés.C’est particulièrement le respect de la vitesse en zone 30 km/h qui posait le plus de problème.

Vitesse: «rouler à 30 km/h élargit votre champ de vision»

Mais cette opération a porté ses fruits puisque suite à l’amélioration du marquage routier les infractions ont été réduites de 50%. "Rouler à 30 km/h élargit votre champ de vision, " insiste l’inspecteur.

Le directeur de l’école de Barvaux le confirme: un jeune enfant peut se retrouver en une fraction de seconde au milieu de la voirie. " Avant, les gens passaient à une vitesse déraisonnable, explique Pierre-Michaël Charlier. On devait faire preuve d’une grande vigilance.Cette sécurisation nous met dans une position plus confortable. " Par chance, aucun accident ne s’est jamais produit " même si on a déjà eu des frayeurs…"