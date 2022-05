La Ruche [CRITIQUE] - Alice et ses filles

Toutes les trois ont appris à composer avec la maladie de leur mère: atteinte de bipolarité, Alice est en proie à des sautes d’humeur régulières. Elle peut se révéler tour à tour douce, déprimée ou en colère. S’il est parfois mis à rude épreuve, l’amour ne manque pourtant jamais dans cette maison – chacune des abeilles de cette ruche l’exprimant à sa façon…

Ce qu’on en pense

Dans son premier long-métrage de fiction, le réalisateur belge Christophe Hermans réunit quatre actrices de talent d’âges différents, pour un huis-clos intimiste et naturaliste. Tantôt délicat et aimant, tantôt chaotique et violent, à l’image de la maladie d’Alice, La Ruche pose un regard bienveillant sur ses héroïnes – on sent une distance respectueuse à leur égard dans le scénario qui, un poil timide par endroits, en dévoile juste assez d’elles, mais pas trop. Il est aussi est transcendé par ses quatre interprètes de talent, qui incarnent chacune à leur manière cet amour inconditionnel, brut et débordant.

Drame de Christophe Hermans. Avec Ludivine Sagnier et Sophie Breyer. Durée: 1h21.