Flee [CRITIQUE] - Secrets d’exil

C’est dans un bus scolaire au Danemark, à l’adolescence, que Jonas rencontre Amin pour la première fois. Jonas est Danois, Amin est Afghan. Orphelin, il vient de fuir l’Afghanistan en guerre.

Quand le film commence, tous les deux ont bien grandi, et pour la première fois, Amin accepte de raconter son histoire à Jonas. Commence alors un voyage long et douloureux dans le passé, où Amin va dévoiler les horreurs et lourds secrets de sa traversée…

Ce qu’on en pense

Voilà un film unique et puissant, tant dans ce qu’il raconte que dans sa fabrication. Flee est un docu car inspiré d’une histoire vraie, et raconté par l’animation pour préserver l’anonymat de son héros. Grâce aux images animées, il nous montre des choses qui auraient été impossibles à filmer, et nous fait vivre la traversée d’Amin comme si on y était. Loin d’être militant, Flee est pourtant un récit plein d’empathie sur l’exil, raconté avec toute la puissance des images que peut convoquer le cinéma. À ne surtout pas rater.

Documentaire d’animation de Jonas Poher Rasmussen. Durée: 1h29.