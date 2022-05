L’incident a eu lieu le 30 avril dernier lors d’un vol entre les aéroports de New York et de Rome. Alors qu’il traversait l’espace aérien français, un Airbus A330 de la compagnie ITAAirways n’a, soudain, plus donné signe de vie au centre de contrôle aérien de Marseille, comme le raconte le quotidien italien La Repubblica.

Face au silence radio prolongé des pilotes, une alerte terroriste a été déclenchée et deux avions de chasse français ont décollé pour intercepter le vol.

Averti par les autorités françaises et italiennes, le commandement central de la compagnie aérienne italienne a également tenté de contacter les pilotes par tous les moyens. Et 10 minutes plus tard, la communication a finalement pu être rétablie et l’avion a pu arriver à bon port, sans compromettre la sécurité des passagers.

"L’avion était sur pilote automatique, volait à une vitesse et à une altitude normales, et n’a jamais dévié de sa route", a assuré Davide D’Amico, porte-parole de la compagnie aérienne, aux médias locaux.

Système radio défaillant ou sieste impromptue?

Le commandant de bord a blâmé une défaillance du système de connexion radio mais une enquête interne a révélé que l’avion était en parfait état de fonctionnement.

Selon La Repubblica, le pilote se serait en réalité endormi alors que son copilote était déjà en repos autorisé.

En effet, les pilotes sont généralement autorisés à faire une sieste sur les vols long-courriers, mais ils doivent s’assurer qu’un autre pilote est éveillé et joignable.

Sans divulguer la raison exacte de l’incident, la compagnie aérienne a confirmé que le pilote avait été limogé après "l’identification d’un comportement non conforme aux procédures en vigueur."