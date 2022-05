Ce que ça raconte

Elizabeth II fête cette année ses 70 ans de règne, un record pour la monarchie britannique, qui méritait bien un petit récap’.

Ce qu’on en pense

Entre extraits d’interviews, scènes de vie et événements historiques, un portrait dynamique qui rend hommage avec originalité à cette icône de la pop culture qu’est la reine d’Angleterre.

La critique complète

2 La Ruche

Ce que ça raconte

Alice vit à Liège avec ses trois filles Marion, Claire et Louise, qui ont appris à composer avec la bipolarité de leur mère. S’il est parfois mis à rude épreuve, l’amour ne manque jamais dans cette maison – chacune des abeilles de cette ruche l’exprimant à sa façon…

Ce qu’on en pense

Un huis-clos intimiste et naturaliste sur l’amour familial, porté par quatre interprètes de talent.

La critique complète

L’interview de Ludivine Sagnier

3 Frère et sœur

Ce que ça raconte

Louis et Alice sont frère et sœur et ne se parlent plus depuis vingt ans. Mais ils vont devoir faire un effort le jour où leurs parents décèdent.

Ce qu’on en pense

Arnaud Desplechin traite encore une affaire de conflit familial, sauf que cette fois c’est tellement bruyant et bavard qu’on a juste envie qu’ils se taisent.

La critique complète

4 Flee

Ce que ça raconte

Le récit bouleversant et puissant d’Amin, réfugié afghan à Copenhague, qui confie au réalisateur et ami les horreurs et lourds secrets de sa traversée pour la première fois devant une caméra.

Ce qu’on en pense

Nommé pour trois oscars, voici un documentaire animé unique et puissant tant dans ce qu’il raconte que dans la façon de le raconter. À ne surtout pas rater.

La critique complète

5 C’est magnifique!

Ce que ça raconte

Un brave garçon débarque de la montagne pour chercher ses parents biologiques dans une ville dont il ne connaît rien.

Ce qu’on en pense

L’émancipation d’un naïf, noyée sous les couleurs pastel. Beaucoup trop gentil pour susciter le moindre intérêt.

La critique complète

6 One Second

Ce que ça raconte

En pleine révolution culturelle, un prisonnier en route vers un camp de travail s’évade pour assister à la projection d’un film dans lequel on voit sa fille.

Ce qu’on en pense

Déclaration d’amour au cinéma, critique de la révolution culturelle et chronique d’une amitié naissante composent une sympathique histoire. Sans plus.

La critique complète