Cela pourrait sembler logique; pourtant le carnet de commandes du secteur ne désemplit pas. " Pour l’instant, c’est complet, on ne comprend pas," s’étonne Albert Palange à la tête d’une petite entreprise familiale à Ferrières. "On se disait qu’avec le Covid, la guerre, les inondations, ce serait la cata. Mais non, on a continué à avoir des marchés comme si de rien n’était. "

Une couche de tarmac plutôt que deux

Les communes restent toutefois prudentes.Surtout lorsqu’elles engagent des travaux sur fonds propres.L’entrepreneur explique ainsi qu’une commune a souhaité " de ne mettre qu’une couche de tarmac plutôt que deux en raison du budget."

Et du côté des particuliers, "on revoit aussi nos prix et, en général, ils acceptent.Quand il faut refaire une cour, ça ne représente généralement pas plus de 2-3-400 € d’augmentation."

Concrètement, les marchés obtenus sur le réseau routier wallon sont régis par le cahier des charges Qualiroutes. "C’est notre bible pour réaliser les chantiers. Dedans, il existe des formules de révision de prix. " L’entrepreneur espère bien adapter les prix compte tenu de la situation actuelle et du moment de l’exécution des travaux. " Pour l’instant, on a un travail de dingue à revoir tous les prix.Car il n’y a pas que sur le goudron que ça grimpe, pour les aciers et les tôles, les prix ont doublé."

Dans les communes, on s’adapte en tenant compte des budgets disponibles. " Pour 2022, on s’est montrés prudents , explique Alain Huppe, échevin des travaux à Clavier. On a mis 300000 € en fonds propres.On va les dépenser mais on sait qu’il faudra être un peu moins gourmand.

Pour les marchés attribués, normalement, les offres sont fermes et définitives mais il y a des conditions particulières quand on dépasse un certain delta du prix."

Sofico: «Pas question de revoir la liste des chantiers»

À la Sofico, l’augmentation des prix ne devrait avoir aucun impact sur les chantiers prévus en Région wallonne. " Chaque marché intègre des formules de révision sur le coût des matières premières afin de tenir compte de l’évolution entre l’attribution et l’exécution des travaux," assure la porte-parole de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures. " Il n’est pas question de revoir la liste des chantiers.On ne peut pas dire combien de temps ça va durer.Mais ce qui a été annoncé sera maintenu. "