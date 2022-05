Au procès des attentats, un hommage à Milko Jozic et Elif Dogan, les deux victimes liégeoises

Parmi eux figurent Milko Jozic et Elif Dogan: deux Liégeois qui étaient attablés au bar la Bonne bière…

Ce mardi 31 mai, les deux victimes ont été évoquées au travers d’un texte lu par deux avocates.

Elif Dogan: «Une vraie Liégeoise»

L’avocate Laure Khalil a ainsi évoqué Elif Dogan." Elif avait 27 ans. Elle avait débarqué début octobre, quelques semaines avant la mi-novembre pour s’installer aux abords du Canal Saint Martin avec son compagnon Milko.

D’origine turque, elle avait été élevée en Belgique à Liège, c’était une vraie liégeoise Elif.

Elle avait une passion qui ne peut la rendre que sympathique, elle aimait le vin. Attention, tous les vins.

Elle avait suivi des cours d’œnologie en Belgique mais avait considéré qu’elle ne pouvait apprécier le vin, qu’en parcourant la France pour tous les goûter.

Je pense qu’elle aurait rêvé si sa vie ne s’était pas arrêtée à la Bonne Bière, d’aller ouvrir un bar à vins du côté de Liège.

Souvent, le soir venu, sa sœur Meltem, lève un verre de vin, regarde la couleur et essaye d’y voir le beau sourire d’Elif car, comme elle me l’a confié, "nous continuons de boire du vin et de vivre joyeux". Avec sa " passion qui ne peut que la rendre sympathique: elle aimait le vin ".

Milko Jozic: «ce petit sourire en coin»

Pour Milko Jozic, l’avocate Frédérique Giffard a lu ces quelques mots confiés par sa famille. " C’est tellement difficile de mettre les mots sur une perte aussi douloureuse. Milko était un fils, un frère, un père. Qui était aimant avec ses proches, aimé incommensurablement en retour, très apprécié par ses amis, les personnes qui ont travaillé avec lui. Il ne laissait personne indifférent.

Véritable épicurien, toujours un verre à la main, ce petit sourire en coin qui ne le quittait pas, prêt à refaire le monde avec le premier mec qui allait lui adresser la parole.

Ce soir-là, il n’a pas eu le droit à la parole, il a bu son dernier verre à la Bonne Bière et puis, le petit sourire en coin a disparu pour ne plus jamais revenir. Tout s’est éteint brutalement. Lui qui était si brillant. Avec un regard vif, teinté de cynisme sur la société et le monde. Avec une certaine prédisposition à ne pas faire les choses comme les autres, d’une grande curiosité intellectuelle, il aimait le jeu, les défis. Il s’intéressait vraiment aux gens, à tous les gens et adorait les challenger. Tous ses projets, tout l’amour qu’il pouvait partager, tout s’est envolé ce fichu 13 novembre.

À ensuite suivi ce long processus de deuil pour ses parents, son frère, sa sœur, sa fille de 22 ans à l’époque ("son p’tit bonheur" comme il l’appelait). Un processus sans fin, une douleur ineffaçable pour une perte aussi immense. "

Les deux familles se sont montrées très discrètes depuis les événements.Ce 31 mai, cet hommage au cœur de ce procès était aussi un moment pour ne se souvenir de l’importance que les deux Liégeois prenaient au sein de leur entourage et de leurs proches.