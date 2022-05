SNCB: un service «garanti» qui ne l’est pas tant

On sera donc très loin, au sud du pays, du "service minimum garanti", telle que voulait l’instaurer la loi sur la "continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève", initiée en 2017 par les ministres MR François Bellot et CD&V Koen Geens, et parue au Moniteur en janvier 2018.

C’est que le principe de cette loi, c’est de mobiliser du personnel sur base volontaire. En cas de grève, les travailleurs appartenant aux catégories professionnelles essentielles pour assurer le transport des passagers (conducteurs de trains, accompagnateurs, agents de sécurité, aiguilleurs du rail…) doivent indiquer au plus tard septante-deux heures avant le jour "J" leur intention définitive de participer ou non à la grève, histoire que la SNCB et Infrabel puissent organiser un service fonctionnel.

«Une forte adhésion»

Cette fois, il n’a pas été possible de mettre ce "service alternatif" en place dans trois provinces wallonnes. Ajoutons que les sanctions initialement prévues par la loi de 2018 pour les membres du personnel qui ne rentreraient pas leur déclaration de grève ont été "recalées" en mai 2020 par la Cour constitutionnelle, devant laquelle les syndicats contestaient cette loi qui, selon eux, porte atteinte au droit de grève. La Cour a vu les choses autrement, sauf pour ce qui était des sanctions.

"Mais cela ne change rien.Il s’agit d’une loi sur le service garanti, et pas le service minimum." , souligne Pierre Lejeune, le président national de la CGSP Cheminots, qui se réjouit que, selon ses chiffres, "60% des agents consultés ont déclaré participer à la grève, avec des nuances en fonction des régions. C’est un bon chiffre, un signal qu’il y a une forte adhésion à nos revendications. Les conditions de travail se sont fortement dégradées, on manque de personnel et d’investissements, il y a des milliers d’heures de congé en retard et le recrutement ne compense pas les départs."

Mécontentement

Reste que le prétendu "service garanti" ne l’est pas tant que cela, pour les usagers qui espéraient un train dans le Sud de la Wallonie. Dans les postes de signalisation de Namur et de Liège, "où le mécontentement est particulièrement criant" selon le syndicat, "le personnel était insuffisant, rendant les opérations impossibles" , confirme Infrabel.

Et pas question de mobiliser du personnel d’ailleurs. "Il y a des règles de sécurité locales, et les gens ne l’accepteraient pas" , souligne Pierre Lejeune. "C’est tout le principe de la loi: il y a une grande différence avec un service de réquisition" , ajoute le président de la CGSPCheminots, qui ne craint pas trop de voir ressurgir l’exigence d’un durcissement du texte légal.

"Je n’ai rien entendu de tel. Peut-être que certains ont cela dans leur tête, mais dans le contexte actuel, ce serait une très mauvaise idée.Revenir sur cette loi qu’il avait déjà été très difficile de faire passer ne pourrait que susciter un mécontentement plus fort encore."