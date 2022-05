Pas reçu de rappel pour le contrôle technique?«Manifestez-vous», lance la ministre De Bue

La ministre en charge, la MR Valérie De Bue, avait déjà apporté des réponses aux deux problématiques lors d’une précédente séance de commission. Mais il va falloir enfoncer le clou, manifestement.

Pas mieux

Les amendes d’abord: si l’automobiliste a pris ses dispositions plus de 10 jours ouvrables avant l’échéance, aucun supplément pour présentation tardive ne peut lui être infligé s’il n’est pas parvenu à réserver une date dans la station de son choix. " Le système des deux organismes (AIBVet AutoSécurité) est adapté pour qu’automatiquement le supplément ne soit pas facturé, si les conditions sont réunies ", redit la ministre. Et malgré ça, note Anne-Catherine Goffinet, des personnes semblent mises à l’amende " alors qu’elles sont dans leur bon droit . On doit pouvoir relayer ces cas, leur demander d’en faire écho, pour trouver des solutions à plus long terme ".

Malgré mes signalements répétés, la qualité de l’information transmise n’a guère évolué

Quant à l’absence de rappel pour le contrôle périodique, l’origine du problème avait déjà été identifié. Il vient de la base de données de la Banque Carrefour des Véhicules: erreurs concernant le titulaire, véhicules absents des listes… Or, ce sont ces données qui sont envoyées à l’AIBVet AutoSécurité pour envoyer les rappels.

Valérie De Bue dit en avoir déjà parlé au ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet et au SPF Mobilité (dont dépend la Banque Carrefour des Véhicules). " Malgré mes signalements répétés, la qualité de l’information transmise n’a guère évolué ", s’agace la ministre wallonne. Qui remettra le sujet sur la table lors de la prochaine rencontre avec son collègue du fédéral.

Et néanmoins peu de plaintes

Le motif d’une absence de rappel ne représente néanmoins que quelques dizaines de plaintes par mois, pour plus d’un million de véhicules présentés au contrôle périodique chaque année. " La proportion est faible ", relativise la ministre.

Mais elle invite quand même les personnes qui n’ont pas reçu de rappel à se manifester auprès des centres de contrôle technique, ou du SPFMobilité, ou même de son cabinet. " Ce qui nous permettra d’apporter une réponse circonstanciée aux usagers mais aussi d’étayer nos propres plaintes envers les services du fédéral ", dit-elle.