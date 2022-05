Moustique tigre en vue? Photographiez-le

Surveillance citoyenne

Cette année, Sciensano rejoint le projet, rebaptisé MEMO +, pour évaluer l’impact de la présence des moustiques exotiques sur la santé publique. L’Institut scientifique de Santé publique compte sur la surveillance citoyenne pour peaufiner ce recensement. " Nous avons mis en place cette surveillance citoyenne, car si nous détectons le moustique tigre à temps, nous pouvons le contrôler et empêcher ou du moins retarder son implantation en Belgique. De cette façon, nous prévenons les épidémies locales des virus de la dengue, du chikungunya et du Zika transmis par le moustique tigre", précise Sciensano.

Toute personne qui pense reconnaître un moustique tigre est invitée à lui tirer le portrait et à télécharger la photo sur www.surveillancemoustiques.be. La bestiole a une prédilection pour les flaques d’eau stagnantes (pots de fleurs, gouttières…) où la femelle dépose ses œufs.

Implantés dans les pays voisins

Originaire de l’Asie du Sud-Est, le moustique tigre (Aedes albopictus) s’est propagé dans le reste du monde au cours des trente dernières années. En Europe, il s’est tout d’abord implanté en Italie et dans le sud de la France, et puis en Espagne, avant de mettre le cap vers le nord. Aujourd’hui, il est présent à Paris, Strasbourg, Francfort, …

Son essor, ce petit moustique au corps rayé de noir et de blanc le doit au transport mondial des marchandises, au réchauffement climatique et à son étonnante capacité d’adaptation.

" Pour l’instant, le moustique tigre, Aedes albopictus, n’est pas établi en Belgique mais on trouve régulièrement des spécimens depuis une décennie. Ils arrivent chez nous via des entreprises qui importent des pneus usagés, des “Lucky ” bambous…", explique Isra Deblauwe, biologiste et entomologiste à l’Institut de médecine tropicale d’Anvers. "Depuis 2018, on en trouve également sur les aires d’autoroute, amenés là par des voyageurs ou des camions qui reviennent de zones où le moustique tigre est présent en nombre. C’e st probablement par ce biais qu’il va s’implanter chez nous."

Limiter la propagation des maladies

Pour l’heure, le moustique tigre ne peut pas encore survivre l’hiver chez nous, note l’entomologiste. " C’est une question de temps car le climat de la Belgique et celui de la région parisienne ne sont pas très différents. Comme il y a de plus en plus de moustiques introduits sur le sol belge, les chances qu’ils puissent survivre l’hiver augmentent ."

L’objectif de ce recensement est, au final, de limiter la propagation des maladies transmises par le moustique tigre: " Si une personne infectée lors d’un voyage habite dans une zone où ont été repérés des moustiques tigres, on peut directement éliminer ceux qui prolifèrent autour de sa maison pour limiter le risque de propagation de la maladie comme cela se passe en France. "