Comment sont analysées les piqûres sauvages

Le rôle des laboratoires de toxicologie judiciaire

Si rien n’avait encore trouvé dans les analyses à l’époque, la spécialiste ajoutait cependant: " Quand on dit que l’on ne trouve rien, cela dépend de ce que l’on cherche. Cela dépend où les personnes ont été faire le prélèvement et quel type de labo a réalisé l’analyse ."

Pourquoi? " Si c’est un laboratoire avec une recherche hospitalière classique, on ne va pas chercher tous les nouveaux produits de synthèse, ce qui est un peu “exotique”. Ça, cela doit se faire dans un laboratoire de toxicologie judiciaire ."

En bref, si vous suspectez une piqûre sauvage, ne vous rendez pas chez votre médecin traitant, mais à la police, car le prélèvement doit être réalisé par un médecin légiste. " Il prélève du sang et de l’urine, qui seront analysés dans un laboratoire de toxicologie judiciaire comme le mien. On va rechercher non seulement ce qu’on analyse en milieu hospitalier classique – du cannabis, de la cocaïne, des opiacées, des amphétamines – mais on va élargir la recherche. On va rechercher des médicaments, des NPS, c’est-à-dire les nouvelles drogues de synthèse.C’est une recherche beaucoup plus large. "

Les laboratoires de toxicologie judiciaire travaillent en réseau. L’observatoire européen des drogues et des toxicomanies a des antennes dans chacun des pays de l’Union européenne.Il y a des messages d’alerte rapide lorsque de nouveaux produits sont trouvés. On se tient au courant dans la littérature, et en discutant entre collègues.

Pourquoi injecter?

Depuis l’apparition du phénomène au Royaume-Uni, se pose souvent la question du pourquoi d’une injection, plus compliquée à réaliser qu’une substance dans un verre. Sans vouloir se prononcer sur la véracité ou non des faits, le Pr Charlier a précisé que pour être "efficace" une éventuelle substance doit être active à faible concentration, et par voie intramusculaire." Mais je déteste rentrer dans un débat sans faits objectivés ", a-t-elle conclu.