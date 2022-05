Agression à la piqûre sauvage: un phénomène qui reste marginal en Belgique (infographie)

Depuis, cinq autres événements organisés sur le sol belge ont donné suite à des dénonciations et des plaintes du même genre. En tout, ce sont 58 cas suspects qui ont été recensés. Toutefois, tous n’ont pas fait état de piqûres avérées et, pour rappel, aucune trace de substance n’a pu être retrouvée dans le sang ou les urines des plaignants.

On notera également que, à ce stade, les polices de Liège et Louvain-la-Neuve, deux villes réputées chez nous pour leur dimension festive, n’ont enregistré aucune plainte de ce type. À Bruxelles, seuls deux cas suspects ont été enregistrés, en marge de la Belgian Pride.

©EdA

Évolution

" Le phénomène reste très localisé pour le moment. Comme c’est nouveau et que les premières plaintes arrivent seulement auprès des services de la police locale, aucun dispositif spécifique n’a pour l’instant été pris au niveau national ", nous dit-on auprès de la police fédérale. La chose pourrait, bien sûr, évoluer prochainement si l’ampleur du phénomène devait exploser " ou si l’on découvrait la présence d’une bande organisée ou d’un trafic de produits ".

Du côté des organisateurs de festivals on n’en est pas non plus au stade de prendre des mesures spécifiques. " La sécurité est une préoccupation permanente et constante, cela fera donc partie des points d’attention mais pas de manière spécifique ", indique Charles Gardier, directeur des Francofolies de Spa. Une situation qui pourrait toutefois évoluer en fonction d’éventuelles évolutions des enquêtes en cours, ajoute-t-il. " Mais cela se fera en concertation avec les forces de l’ordre. "

Régulièrement en première ligne lors d’événements festifs de masse, la Croix-Rouge n’a pas non plus prévu de briefer spécifiquement ses équipes de secours à ce sujet.

Qualification

La ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, se dit pour sa part " indignée que cela se produise. Chacun doit pouvoir profiter d’événements sportifs ou passer une soirée agréable entre amis, dans un environnement sûr ". La ministre précise encore que " plusieurs enquêtes judiciaires sont en cours ".

Du côté du parquet fédéral, l’on nous confirme que si des enquêtes sont en cours, aucun chiffre officiel pour ce type d’agression ni aucun produit qui aurait été injecté n’ont, jusqu’ici, pu être déterminés. De quoi, aussi, garder le flou sur la peine qu’encourent les agresseurs. " Il y a 1001 scénarios possibles, explique le porte-parole. Cela dépend de la qualification de l’agression, qui dépend du type de produit injecté ". Mais pas seulement: " Si par exemple ce type de piqûre entraîne un évanouissement plusieurs heures après les faits lorsque la personne est au volant et que le pire arrive, cela peut aller très loin et valoir à l’auteur des faits une peine de plusieurs années de prison ".

" La première chose à faire quand on pense avoir été victime de ce type d’agression, avant même de porter plainte, c’est se rendre aux urgences pour pratiquer une prise de sang, afin de trouver la trace du produit injecté, si injection il y a eu ", nous dit-on encore auprès des différents services de police contactés.