Dans le Condroz namurois, il y avait la Guerre de la Vache qui avait provoqué durant cinq ans près de 15000 morts au XIIIe siècle. Dans le Condroz liégeois, à Nandrin précisément, il y a désormais la guerre des deux vaches qui dure depuis plus de 15 ans et qui oppose la Commune à deux agriculteurs neupréens . Ou, plus exactement, qui opposait, car l’emploi de l’imparfait est désormais de mise.

2. La vieille dame avait confié sa carte avec le code à sa femme de ménage…

Absente à la barre du tribunal correctionnel de Tournai, Fanny est poursuivie pour fraude informatique. Femme de ménage depuis de nombreuses années chez Yolande, une relation de confiance s’était installée entre les deux femmes. gée de 74 ans, la victime, pas douée avec les nouvelles technologies, a demandé à Fanny si elle avait l’amabilité de l’assister dans ses opérations bancaires. Yolande a alors confié sa carte et son code à sa femme de ménage... Mais peu de temps après, la vieille dame est avertie par sa banque que son compte semble être à découvert …

4. Ils avaient trouvé le truc pour faire le plein avec quelques euros, l’addition est salée

Ils faisaient le plein pour quelques euros. Ils ont été rattrapés par la justice .

5. L’ambulancière risque gros pour son excès de vitesse

Devant le tribunal de police, la jeune dame a obtenu la suspension simple du prononcé. Le parquet a décidé de faire appel. Comme l’explique le substitut, rien ne justifiait de dépasser la vitesse autorisée. D’autant que sa mission ne constituait pas une urgence .

7. Violente fin de soirée à Profondeville: «Arnaud se faisait massacrer»

Dans la nuit du 6 au 7 octobre, la fête bat son plein dans cette soirée organisée à Profondeville. Mais la joyeuse virée a failli se terminer en drame . Arnaud, un jeune homme d’une vingtaine d’années, s’est retrouvé au sol.

Ses rivaux ont continué à s’acharner sur lui. "Ils lui ont donné des coups de pied dans la tête alors qu’il bougeait à peine", décrit Camille, 25 ans. "Si on n’était pas intervenu, je ne sais pas ce qui se serait passé", souffle Thibaut, le grand frère de la victime.

Mais encore

La chaîne de magasins «Night&Day» poursuivie en justice

Une enquête approfondie a été menée depuis l’année 2018 par le Contrôle des lois sociales, service d’inspection dépendant du SPF Emploi, au sein des points de vente du groupe namurois "Night and Day".

Mal lui en a pris d’aller en appel et en cassation: il passe de 250 heures de travail à 7 ans de prison

La plus haute juridiction du pays a rejeté le pourvoi d’un Verviétois , Sylvain W., contre sa condamnation à 7 ans secs.