On a trouvé cinq bactéries liées au cancer de la prostate agressif

Beaucoup de recherche sur le microbiote

Le Pr Bertrand Tombal, urologue aux cliniques universitaires Saint-Luc, recontextualise cette découverte: " Il y a beaucoup de recherches sur l’importance du rôle du microbiote dans les cancers, notamment en France par Laurence Zitvogel .À l’UCLouvain, on a un chercheur comme Patrice Cani qui étudie le rôle du microbiote sur plusieurs maladies ."

Et pour le cancer de la prostate, en particulier?" Ça fait des années qu’on se pose la question de la relation entre une colonisation chronique par une série de bactéries et le risque de développer un cancer de la prostate. Il y a 15 ans, on pensait que c’était des germes qui étaient dans la prostate chez les patients qui faisaient des prostatites.Puis au cours du temps, on s’est rendu compte que c’était la flore microbienne intestinale, ce qu’on appelle aujourd’hui le microbiote. "

Une aide au pronostic

L’originalité de l’étude britannique, selon le Pr Tombal, c’est qu’elle donne une signature bactérienne: " Si vous avez ce type de bactéries, vous avez un risque de cancer plus élevé. "

Un article de la revue Medscape sur la découverte britannique souligne que cette connaissance des cinq bactéries liées au cancer offre un nouveau biomarqueur au corps médical.Pour le Pr Tombal, ce n’est pas réellement utile car il y a déjà beaucoup d’outils, y compris la génétique, qui permettent de classifier les cancers de la prostate. " Par exemple, pour les patients soignés par radiothérapie, on a des signatures génétiques obtenues par biopsie de la prostate, qui permettent de dire si le patient a besoin ou pas d’hormones.Dans les 40 à 50% des cancers qui ne sont pas traités, mais juste surveillés, on a des signatures génétiques qui permettent de rassurer les cas limites, pour voir si on doit traiter ou pas ."

Une aide à la prévention

Cette découverte des bactéries liées au cancer agressif est très intéressante pour la prévention du cancer de la prostate, selon l’urologue belge. " Pour lancer une campagne de prévention efficace, il est important d’identifier les populations à risque. Par exemple, sur 1000 hommes, 2 vont mourir d’un cancer de la prostate. C’est essentiel d’identifier à l’avance les personnes à risque d’un cancer de la prostate.Et là, nos tests génétiques ne sont pas super-efficaces. "

Donc, un test à 50 ans pourrait dire: " Vous n’avez pas de cancer, mais vous avez un microbiote qui n’est pas favorable ." " Et là, cela peut mener à des interventions de type hygiéno-diététique, pour modifier le microbiote.On pourra agir en amont.On a trouvé une signature de bactéries impliquées dans le cancer de la prostate, ça ouvre des perspectives. "