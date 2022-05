Ligue des champions: cette finale sera légendaire

Deux clubs mythiques

Dix-septième finale pour les Merengues, avec la possibilité d’en remporter une quatorzième. Un record, évidemment. Les Reds en sont quant à eux à leur dixième finale et rêvent d’en remporter une septième pour devenir le dauphin des Madrilènes dans le classement des clubs les plus titrés, à égalité avec les sept succès du Milan AC.

Ces deux monstres du football mondial, représentés par deux des plus importantes communautés de fans, s’affrontent pour la troisième fois dans une finale européenne. Avec l’occasion de garnir le musée d’Anfield ou du Santiago Bernabeu d’un 66e ou 90e trophée majeur.

Un esprit de revanche

Parmi ces finales entre Madrilènes et Anglais, on se souvient évidemment de celle de 2018, à Kiev. "Nous les avons affrontés, et nous avons perdu, se souvient Jürgen Klopp. On a le sentiment qu’on veut se rattraper, assurément, mais ça ne peut pas être l’idée principale. Si on y va en criant vengeance! ou revanche!, ça ne va pas bien se passer. Ce n’est pas notre style. Nous avons atteint cette finale d’une manière différente."

"Est-ce que Liverpool considère cela comme une revanche après sa défaite en finale face au Real en 2018?, se demande son homologue Carlo Ancelotti. Le Real Madrid cherche aussi à prendre sa revanche après avoir perdu une finale contre Liverpool (en 1981) à Paris."

Des équipes offensives

Les 30 buts inscrits dans la compétition font de Liverpool la deuxième meilleure attaque, après le Bayern Munich (31). La bande de Mo Salah et Sadio Mané a marqué au moins à deux reprises dans chacune de ses étapes vers la finale. Sauf en huitième de finale face à l’Inter (0-).

"Liverpool est une grande équipe, très intense, qui joue très agressif au pressing et qui a des joueurs très rapides", se méfie Thibaut Courtois, qui est prêt à assurer le spectacle dans ses cages.

Mais son équipe n’est pas en reste, avec Karim Benzema, le meilleur buteur du tournoi (15) ou Vinicius Jr., le deuxième meilleur passeur (6). Durant la campagne, les Madrilènes ont inscrit 28 buts, dont la moitié lors des cinq derniers matchs.

Des artistes

Outre Benzema et Vinicius, les Madrilènes pourront compter sur un Luka Modric toujours aussi fringant et un Rodrygo en pleine confiance, tous deux capables de faire la différence dans des moments clefs. En face, Liverpool peut compter sur ses propres artistes: Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Diaz, Trent Alexander-Arnold ou Diogo Jota.

Deux grands coachs

Le match sera aussi sur le banc. La passion de Jürgen Klopp (sa 4e finale) d’un côté, l’impassibilité de Carlo Ancelotti (sa 5e finale, un record) de l’autre. Sur le banc, les deux coachs donneront un spectacle différent mais le charisme qu’ils dégagent portera les joueurs. Tout comme leur plan tactique sans faille, ou presque. Le contre-pressing ravageur des Reds, face à l’imprévisibilité des Madrilènes.

Un Real renversant

Les miracles existent-ils? Les fans du Real en sont probablement persuadés. Face au PSG, à Chelsea puis à Manchester City, les Madrilènes ont à chaque fois connu des moments de grâce pour renverser une situation qui paraissait désespérée.

"Cela montre qu’on ne lâche pas et surtout qu’on a une force mentale, un groupe très fort et qu’avec l’aide de nos supporters, on peut retourner toutes les situations", se motive Karim Benzema, héroïque à plusieurs reprises. Liverpool est prévenu.

Une chasse aux records

L’attaquant français a aussi dans un coin de la tête une envie d’histoire. Actuellement à égalité avec Cristiano Ronaldo pour le nombre buts en phase à élimination directe (10), il a la possibilité d’établir un nouveau record en finale. "Les records sont faits pour être battus, mais pour moi, le plus important, c’est d’être sur le terrain, de tout faire pour faire gagner mon équipe", tempère Benzema.

Une cinquième coupe aux grandes oreilles lui permettrait aussi – avec Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Carvajal, Marcelo et Bale – d’égaler la marque d’Alfredo Di Stefano et des légendes du club des années 50. Seul Francisco Gento (6) serait encore au-dessus d’eux.

Une pelouse parfaite

C’est la troisième fois que le Stade de France accueille une finale de Ligue des champions, après l’avoir fait en 2000 et 2006. Et les joueurs auront droit à un vrai billard. Près de 500 rouleaux de pelouse ont été installés mercredi soir grâce à six semi-remorques frigorifiques (pour garder le gazon à température optimale) venus d’Espagne. Coût de l’opération: 500000 euros.

Voilà qui laisse espérer une finale à la fois spectaculaire et tendue, avec un marquoir plus actif que lors des deux dernières éditions (1-0 à chaque fois, entre le Bayern et le PSG puis Chelsea et Manchester City).