Poursuivi pour corruption, José Happart (PS) définitivement relaxé: les fraits sont prescrits

D’abord, José Happart était suspecté d’être intervenu lors de la vente d’un terrain, de la construction et de l’aménagement d’une maison pour une amie. Il avait, selon l’accusation, accordé un prêt sans intérêt de 25000 euros à cette amie et il avait bâti un projet pour un terrain exproprié, lors de l’élargissement de l’aéroport. Enfin, un trafic d’influence lui était également reproché pour avoir favorisé certains entrepreneurs et barré la route à d’autres.

Le Fouronnais a dès le premier jour clamé son innocence. Et plutôt que d’accepter une transaction, soit avouer et payer discrètement une amende, qui lui aurait évité le scandale d’un procès, il avait choisi de se défendre en audience publique et de faire éclater une vérité qui le laverait de tout soupçon.

Néanmoins, le 19 mai 2020, le tribunal correctionnel de Liège l’avait condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et à une légère amende pour corruption et trafic d’influence. Il avait été acquitté pour les faux. Son amie avait écopé de 6 mois avec sursis mais aussi d’une confiscation de 22000 euros sur son patrimoine. Un entrepreneur, proche du sexagénaire de l’époque, en avait également pris pour 6 mois sans sursis et une amende ferme de 2200 euros. Le trio et un autre prévenu devaient se partager les frais de justice, soit la bagatelle de 95000 euros!

Révolté, l’ancien bourgmestre des Fourons avait immédiatement relevé appel, tout comme son amie et l’entrepreneur.

Bien leur en a pris puisque, le 23 décembre dernier, la cour d’appel de Liège a prononcé l’extinction des poursuites, par prescription. Ce qui signifie que les faits sont trop vieux pour être encore jugés.

Furax, le procureur général (PG) avait saisi la Cour de cassation, estimant que les juges liégeois avaient mal calculé les délais de prescription – les calculs sont, de fait, très complexes. La plus haute juridiction du pays a rejeté mercredi le pourvoi du PG et la prescription générale s’en voit confirmée.

C’est, par conséquent, la relaxe générale pour le trio qui a pu franchir la porte de sortie du palais de justice, quitte et libre.