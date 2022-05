Budget wallon: «65.000 personnes privées d’indexation», s’indignent Les Engagés

Comment la trajectoire budgétaire wallonne a pris un raccourci de 95 millions

On reste prudent, mais malgré la trilogie des crises (Covid, inondations, Ukraine), l’endettement wallon semble amorcer une courbe plus favorable. Les explications après 5 jours de conclave budgétaire. Et les premières critiques de l’opposition, qui dézingue les résultats présentés ce lundi 23 mai par Adrien Dolimont (MR) et Elio Di Rupo (PS).