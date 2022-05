Écoles désargentées, manque de reconnaissance, pénurie d’enseignants, incertitudes permanentes… Les directions d’écoles sont au bord de la rupture. "J’ai déjà songé à abandonner", nous dit une directrice. Qui, avec d’autres collègues, veut alerter la société sur les conséquences de cette situation dans le quotidien scolaire .

2. Namur en mai | Tout est bon dans la boucherie Bacul, surtout la satire

Les murs ensanglantés de leur boutique ne laissent planer aucun doute sur le soin qu’ils mettent à confectionner leurs produits dans le respect de toutes les normes d’hygiène. Il faut dire qu’ils travaillent avec amour, dans un éternel souci de faire primer la qualité. Chez ces bouchers d’un drôle de genre, pas de bœuf, pas de cochon ou de poulet, mais des doudous "décalinés", garantis sans aucun mauvais traitement.

Avec ses commerçants anversois, l’ironie et la satire sont poussées à leur paroxysme . L’humour noir est au rendez-vous, pour le plus grand plaisir des parents qui accompagneront leurs enfants.

3. À la recherche d’un entraîneur, Anderlecht fonce sur Felice Mazzù

Felice Mazzù est parti ce jeudi matin. Pas encore de l’Union, juste en vacances avec son papa en Italie. Mais à Saint-Gilles, on commence à se dire qu’on ne reverra plus l’entraîneur à succès à la reprise des entraînements, le 20 juin.

L’intérêt autour du coach de l’année (aussi bien au gala du Soulier d’or qu’à celui du Footballeur Pro) est très fort. Plus que Mazzù lui-même ne pouvait l’imaginer .

4. RÉGIONS | Rochefort veut mieux identifier les lieux des camps scouts

©EdA - Florent Marot

Commune et pompiers ont travaillé à une meilleure identification des lieux pouvant accueillir des camps. De quoi leur faciliter le travail en cas d’urgence , comme en 2021 où 1300 scouts ont dû être évacués.

5. RÉGIONS | Lac de Warfaaz: «Un maximum de poissons ont été sauvés»

Des bénévoles se sont relayés cette semaine pour sauver un maximum de poissons du lac de Warfaaz avant les travaux.

6. RÉGIONS | L’espoir s’amenuise pour la polyclinique Érasme à Nivelles

La Ville a rencontré les responsables de la polyclinique Érasme et les discussions ne vont pas dans le sens d’un maintien de la structure ...

7. CULTURE | Le groupe rock namurois Cellar Twins, prêt à voyager pour s’imposer

Le groupe rock metal namurois n’a pas peur de voyager pour franchir un palier . Il jouera en Hongrie cet été, avant de partir pour Las Vegas et la Californie début 2023. Avec un nouvel album dans sa valise.

8. CULTURE | Charles: «Ma vie, c’est un film!»

Gagnante de la 8esaison de The Voice en 2019, Charles n’a pas chômé durant ces deux dernières années: un EP qui a cartonné avec des titres comme Wasted Time et Without You , un titre ( The Wrong Place ) écrit pour la participation d’Hooverphonic à l’Eurovision en 2021 et une série de concerts dont un triomphal au Ronquières Festival, l’été dernier. De quoi donner le tournis à une jeune femme de seulement 21 ans.

Avec cette mélancolie qui lui colle à la peau et cette voix très particulière et mystérieuse, Charles signe enfin son premier album .

9. SPORT | David Goffin enchaîne à Roland-Garros: «Finalement, ce n’est pas une surprise ce troisième tour»

Un petit set de perdu contre Jiri Lehecka au premier tour et un petit set abandonné (3-6, 7-6, 6-2, 6-4) contre Frances Tiafoe (ATP 27/N.24) au deuxième, mais un sentiment général qui ne varie pas: David Goffin est bien dans ses baskets.

Que cela soit contre le Tchèque ou l’Américain, récent finaliste du tournoi d’Estoril, le Liégeois est à chaque fois monté sur le court avec un plan précis mais aussi la volonté de montrer qu’il était le patron.

10. CULTURE | «Stranger Things»: notre avis sur la saison 4

Une des séries les plus populaires de Netflix revient (enfin) pour une 4e saison qui semble vouloir tenir ses promesses .