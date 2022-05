Pirates de la route: une formation obligatoire pour les récidivistes?

La réponse transmise il y a quelques jours par Valérie De Bue est très claire: " Aujourd’hui, ces formations ne sont pas obligatoires.Demain, je souhaite qu’elles le soient ".

L’anticipation

Quand une personne est soumise à une déchéance du droit de conduite (pour excès de vitesse, délit de fuite, conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants, homicide, etc.), elle récupère en principe son permis au terme de l’interdiction, sous réserve de tests pratiques, théoriques, médicaux et psychologiques. Des formations alternatives sont possibles, mais pas contraignantes.

Or, Sabine Roberty et Valérie De Bue sont d’accord sur ce point: le problème n’est pas l’apprentissage technique de la conduite. " Les délinquants de la route, les récidivistes, ils savent conduire.Le problème, c’est qu’ils n’en ont juste rien à faire des autres.Ils ne sont pas capables de partager la route de manière responsable , avance Sabine Roberty. C’est cette formation en mobilité responsable qui devrait être obligatoire. Et le fait que la ministre y soit favorable est une très bonne nouvelle "

La surveillance des réseaux sociaux, ce serait un outil de plus

La ministre MRest d’accord sur le fait qu’il faut aller plus loin que ce qui est prévu aujourd’hui, si on veut changer les comportements.

Ainsi, Valérie De Bue veut aussi inclure dans ce parcours de conscientisation une rencontre ou, à tout le moins, un contact entre le récidiviste et des victimes de la route ou leurs proches.

Elle souhaite par ailleurs organiser une surveillance des réseaux sociaux " pour anticiper le drame en repérant en amont ces pirates de la route ", dit-elle. " Ce serait un outil de plus. Il faut les multiplier. Y compris à l’école, avant de décrocher son permis ", plaide Sabine Roberty.

La répétition

Et tant qu’on parle de prévention et de formation en amont, Sabine Roberty imagine un système où les questions posées lors du permis théorique seraient validées par les différents représentants des usagers de la route." Il ne s’agit pas juste d’apprendre à conduire une voiture. Il faut aussi avoir conscience des autres: les motos, les vélos, les piétons, les camions… La répétition crée la notion.On doit se focaliser sur ce partage responsable et multimodal de la route. Et je pense que c’est aussi la volonté de Valérie De Bue. "

Un groupe de travail «pirates de la route» a été mis en place

Mais la tuyauterie belge ne constitue-t-elle pas déjà une entrave à l’anticipation des drames? La sécurité routière reste en effet partagée entre les différents niveaux de pouvoir. " L’important, c’est que les ministres se parlent et coordonnent leurs efforts ", réagit la députée PS.

C’est peut-être vers ça qu’on va. Valérie De Bue annonce en tout cas qu’un groupe de travail "pirates de la route" a été mis en place pour initier " des mesures fortes en collaboration avec tous les niveaux de pouvoir ".