«Chouette alors, la fancy fair est de retour»

Depuis le mois de mars, notre petite de 8 ans décompte les jours: le 4 juin, ce sera la fancy fair de l’école Maman! "Geniaaaaal" lui dis-je à chaque fois qu’elle me le rappelle en espérant qu’elle ne perçoive pas dans mon intonation toute la motivation et l’enthousiasme qui m’habitent. Parce qu’autant la crise sanitaire a été pénible pendant deux ans, autant les salades de pommes de terre mayonnaise, les carottes râpées non assaisonnées et les haricots en boîte de la fête de l’école ne m’avaient absolument pas manqué. Il a d’ailleurs fallu un bon mois pour que mon mari et moi complétions le formulaire Google aimablement envoyé par la directrice. On se l’est d’abord renvoyé par mail une douzaine de fois: quatre pages à compléter. Qui pour cuire les saucisses de 12h30 à 13h30 (Ben oui quand tout le monde mange forcément), qui pour tenir le stand maquillage de 15h à 16h? (Je pense qu’ils ne s’imaginent pas une seconde le désastre que cela pourrait être si je me dévoue) Qui pour reprendre une manne à linge de vaisselle à ramener le dimanche (idéalement avant 10h forcément)? Ou qui pour animer la pêche aux canards et le lancer de cerceaux? Et en fin de formulaire, surtout n’oubliez pas de commander les tickets boissons et les cartes de jeux à 5€ pièce. Avec les barbecues, à cinq, on s’en sort à 85€ avant même d’y être allé. Ça va être sympa cette journée, je le sens, j’ai bien fait de me priver de ma rencontre d’interclubs de tennis…

