Non-lieu confirmé par la cour d’appel de Paris pour Luc Besson

La cour d’appel de Paris a confirmé mardi l’ordonnance de non-lieu en faveur du producteur Luc Besson, accusé depuis mai 2018 de viols par l’actrice Sand Van Roy. Cette dernière s’est immédiatement pourvue en cassation via son avocat Me Antoine Gitton. Le 18 mai 2018, l’actrice déposait une plainte pour viol, quelques heures après un rendez-vous dans un palace parisien dont les protagonistes ont donné deux versions. Deux mois plus tard, l’actrice déposait une plainte pour d’autres viols et agressions sexuelles commis entre 2016 et 2018. L’enquête préliminaire avait été classée sans suite en février 2019 par le parquet de Paris. Une juge d’instruction avait ensuite été saisie du dossier en octobre 2019.