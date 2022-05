Les Russes admettent que le conflit pourrait durer

" Nous continuons l’opération militaire spéciale jusqu’à la réalisation de tous les objectifs, peu importe l’énorme aide occidentale au régime de Kiev et la pression sans précédent des sanctions ", a dit le ministre Sergueï Choïgou, lors d’une visioconférence avec des homologues de l’ex-URSS partiellement retransmise à la télévision.

Un peu plus tôt, dans une rare interview accordée au journal russe Argoumenty i Fakty , le secrétaire du Conseil de sécurité, Nikolaï Patrouchev, a signifié que les opérations militaires dureraient le temps qu’il faudrait.

" Nous ne courons pas après les délais ", a-t-il dit, relevant que " les objectifs fixés par le président (Vladimir Poutine) seront remplis". "Il ne peut en être autrement, la vérité est de notre côté ", a-t-il ajouté.

Nouveau soutien à l’armement pour l’Ukraine

Les Vingt-sept ont donné mardi leur feu vert à une quatrième tranche de 500 millions d’euros alloués par l’UE pour aider les États membres à fournir des armes et équipements militaires à l’Ukraine, portant le total à 2milliards d’euros. "C e soutien n’est qu’une partie de l’effort européen pour aider l’Ukraine à se défendre " contre l’agression russe, a indiqué le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Il envisage de nouvelles tranches à l’avenir.

Suivant les demandes de l’Ukraine, ce soutien se répartit en 490 millions d’euros pour de l’équipement militaire létal à des fins défensives, ainsi que 10 millions d’euros pour des équipements de protection individuelle, de premiers secours et du carburant.

Démonstration de force de l’OTAN en Méditerranée et sur la Baltique

Le théâtre des combats en Ukraine est bien loin mais le message est clairement destiné à la Russie: l’OTAN effectue cette semaine une démonstration de force en Méditerranée orientale avec en tête de pont le porte-avions américain USS Harry S. Truman. Lundi, un ballet incessant d’avions de combats a animé l’immense piste d’atterrissage du porte-avions qui croise au nord de la ville libyenne de Benghazi.

La plupart des membres de l’Alliance atlantique participent à cette opération "planifiée bien avant" l’invasion russe en Ukraine. L’opération "Bouclier de Neptune 2022" déploie ses forces en Méditerranée, mais aussi en mer Baltique, autre point chaud depuis le début de l’offensive russe. Dans un communiqué, l’OTAN explique qu’il s’agit de renforcer "l’intégration de manière fluide des capacités maritimes (de l’Alliance) pour soutenir ses moyens de dissuasion et de défense".