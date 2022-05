Rattrapés par la justice, ces jeunes Allemands à la dérive, venus de tous horizons, rejoignent un programme pilote de réinsertion en pleine nature, alternative novatrice à l’incarcération. Kim, Ron, Jessica, Can et les autres devront passer huit semaines dans les Alpes du Haut-Adige, en autonomie et sans contact avec l’extérieur, sous l’encadrement d’une équipe de guides et de travailleurs sociaux menés par la dynamique Rebecca (Verena Altenberger).

Si les jeunes ne sont pas de mauvais bougres, les débuts de la mission se révèlent compliqués, entre les provocations des uns, la méfiance, la violence ou le caractère taciturne des autres. Mais alors que la petite équipe a monté son premier camp pour la nuit, un drame fait virer le projet au cauchemar.

Désormais fugitifs, les jeunes gens livrés à eux-mêmes devront s’organiser pour survivre. Tandis que des équipes de recherche sillonnent la montagne, Lars Sellien (Franz Hartwig), psychologue à l’origine de l’expérience et compagnon de Rebecca, décide de se lancer dans sa propre enquête: il découvre alors que les adolescents courent un danger bien plus terrible qu’ils ne le pensent…

A-t-on le droit à une seconde chance? Comment concilier des valeurs radicalement différentes pour faire société envers et contre tout? Mettant en scène une galerie de personnages d’ados délinquants aux parcours contrastés, incarnés par une excellente troupe de jeunes acteurs, La montagne aux secrets s’empare de ces questions essentielles pour les distiller dans une aventure en haute montagne riche en tensions et en rebondissements.

En filigrane, chacun des huit épisodes de la série plonge dans le passé d’un des protagonistes, dévoilant des histoires personnelles hantées par le déterminisme, mais ouvrant la voie à un libre arbitre rédempteur.

Jeudi, Arte, 20.55