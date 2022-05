En Ukraine, Marie évacue les blessés à bord de trains médicalisés par MSF

" Entre le 31 mars et le 16 mai, nous avons effectué 17 trajets (NDLR: par trajet, il faut compter 3 jours et 2 nuits) et évacuer 534 patients ", explique Marie Burton.

La coordinatrice de trains médicalisés Marie Burton (à gauche) et la coordinatrice médicale Axelle Ronse (à droite) participent, en Ukraine, à l’évacuation des patients. ©Doc

À bord de ces deux trains de voyageurs classiques spécialement aménagés par MSFpour l’occasion (lire ci-dessous), " il y a trois médecins, sept infirmières, un logisticien et des aides-soignantes , détaille la Liégeoise. La plupart sont Ukrainiens, mais les équipes sont très soudées.C’est vraiment incroyable ce qu’on est parvenu à faire. Il faut se pincer pour voir tout ce qu’on arrive à faire ".

Évacuations

" Il y a une très forte coordination entre nos équipes et celles qui se situent dans les hôpitaux sur la ligne de front. Le principe est le suivant: nous organisons le transfert des patients par ambulance depuis l’hôpital où ils ont été recueillis jusqu’à la gare, puis là nous les prenons en charge à bord des trains médicalisés et nous les ramenons à Lviv, où ils recevront le suivi médical dont ils ont besoin. "

Une intense coordination entre les différents services est nécessaire pour permettre ces évacuations. ©/MSF

Victimes des bombardements , personnes restées cachées durant des jours ou des semaines dans des bunkers, enfants dont l’orphelinat a été détruit par une bombe: les patients ainsi pris en charge sont particulièrement variés.

" Ce qui m’a marqué, c’est le nombre de vieilles personnes qui nous sont arrivées sans rien, avec un simple sachet en plastique et une bouteille d’eau, parfois même sans vêtements ", pointe Marie.

Résilience

D’autres patients portent plus fortement encore les stigmates de la guerre qui se déroule sous leurs fenêtres, au-dessus de leur tête.

" Nous avons évacué une jeune femme infirmière de formation.Elle avait été amputée des deux jambes et d’une partie d’une main.Son compagnon était avec elle.Ce qui est frappant, c’est qu’elle a toujours affiché un large sourire.Quelques jours plus tard, nous avons appris via la presse locale qu’elle s’était mariée à l’hôpital avec son compagnon. "

De quoi permettre à Marie et aux équipes médicales d’esquisser, elles aussi, un sourire. Tout comme lorsque cette dame, " pourtant gravement brûlée sur une partie du corps et du visage, rigolait du jogging vert et bleu un peu trop petit " dont on l’avait affublée.

Drames

D’autres, en revanche, renvoient Marie et les équipes du train à la dure réalité." Comme ce monsieur amputé d’une jambe après avoir été victime d’un bombardement et qui voyageait avec sa petite fille de 9 ans.Il ne savait pas comment annoncer à sa fille que sa maman était décédée lors du bombardement. Il nous expliquait qu’il savait qu’il fallait le lui dire, mais qu’il n’y arrivait pas, qu’il ne trouvait pas comment le lui dire… "

On l’imagine: cette expérience est difficile humainement. Psychologiquement aussi: " Il faut pouvoir vivre avec les sirènes d’alerte que l’on entend régulièrement lorsque nous traversons des gares proches de la ligne des combats.Nous devons parfois porter notre gilet pare-balles. Et nous sommes en communication constante avec nos équipes qui nous trouvent les voies à prendre en fonction d’où se situent les combats ."

Mais il en faudra plus pour décourager Marie. " Je dois y retourner dans un mois.Mais je vais demander pour y retourner plus tôt. "

Car Marie le sait: de nombreux Ukrainiens ont besoin d’elle et de ses collègues à bord des trains médicalisés.