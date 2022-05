Un prêt à taux zéro pour favoriser l’accès aux kots étudiants en Wallonie

Tandis que la Belgique, en ce compris la Wallonie, vit actuellement une crise du logement et assiste à la flambée des prix de l’immobilier et des loyers, la Région, via la Société wallonne du Crédit social (SWCS), a lancé une vaste campagne d’information afin de mieux faire connaître un dispositif permettant aux candidats-locataires d’obtenir un prêt à taux zéro destiné à financer une garantie locative, que cela soit pour une résidence classique ou une colocation d’une part, ou pour un kot étudiant d’autre part.

Ce programme est accessible pour tout logement sis en Wallonie, à l’exception du territoire de la Communauté germanophone.

Candidats-locataires

" À l’heure actuelle, nous avons octroyé entre 1600 et 1700 de ces prêts, dont un peu plus de 1000 ont été libérés, ce qui correspond à environ un million d’euros ", précise Francis Potencier, qui coordonne la cellule de la SWCS dédiée à ce programme.

Outre le fait qu’il s’agisse d’un prêt soit à taux zéro, l‘autre spécificité du dispositif est que la somme est libérée au candidat-locataire, et non au propriétaire.

Car, sur le terrain, la SWCS observe " une discrimination d’une partie des propriétaires de logements étudiants qui refusent de louer leur bien à des personnes qui produisent une garantie locative émanant d’un CPAS par exemple ".

À noter que la somme peut être libérée avant la signature d’un contrat de location. La SWCS encourage en outre les candidats-locataires à s’inscrire sur l’application Appicrédit, " qui accélère très rapidement la gestion du dossier ".

Responsabilités

" Le phénomène de la précarité des étudiants ne date pas d’hier ", commente Christophe Collignon, ministre wallon en charge du Logement. Celui-ci se réjouit d’ailleurs de ce " travail entamé voici près de deux ans et qui me tient à cœur parce qu’il s’adresse aux personnes les moins favorisées ". Le ministre estime à cet effet qu’il est " de la responsabilité de l’État de corriger ces difficultés pour faire en sorte que ceux qui y sont les plus fortement confrontés puissent eux aussi s’insérer dans l’offre d’études supérieures " en Wallonie.

Coup de pouce

" Pour de nombreux parents, l’envoi d’un enfant dans un établissement d’enseignement supérieur, c’est avant tout un calcul ", confirme pour sa part Lucas Van Molle, président de la Fédération des Étudiants francophones (FEF). Coûts d’un logement, des transports ou encore du minerval vont ainsi " peser sur le choix des études.Et on ne peut accepter cela ".

La FEF voit donc d’un bon œil ce " coup de pouceà l’accès au logement " de la Région.

" Vous prenez la mesure d’une problématique réelle qui est l’accès au logement ", commente encore Lucas Van Molle. Mais la FEF aimerait également " des solutions structurelles, avec notamment plus de logements publics, notamment pour les étudiants fréquentant l’enseignement supérieur hors universitaire, afin d’exercer une certaine pression sur le marché privé ".

Poursuivre le travail

Christophe Collignon le concède: " Ce dispositif va permettre de gommer une partie des inégalités dans le cadre de la lutte contre la précarité estudiantine.Mais nous sommes bien conscients que ce n’est pas un tout et que d’autres mesures sont essentielles ".

Il a donc défini trois axes afin de trouver des solutions supplémentaires: la réalisation d’une étude devant déboucher sur une grille indicative de référence pour les loyers de logements étudiants; l’incitation auprès des sociétés de logement pour que celles-ci prennent aussi en considération les étudiants; l’augmentation de l’offre de logements sociaux via les agences immobilières sociales (AIS).

https://www.swcs.be/un-pret-gratuit-pour-votre-la-garantie-locative/

En bref

Intitulé

C’est bien souvent l’intitulé du contrat de location qui déterminera dans quelle catégorie se situe le logement: résidence classique ou colocation d’une part; kot étudiant d’autre part.

Illimité

Dans le cadre des kots étudiants, le nombre de prêts qui peuvent être octroyés à une même famille est illimité, et ce pour permettre aux familles ayant plusieurs enfants dans l’enseignement supérieur de profiter du dispositif.