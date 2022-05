Top Gun: Maverick [CRITIQUE] – Avions de chasse et torses huilés

Kelly McGillis out, Jennifer Connelly in

Ce sera l’expérience de sa vie, entre rivalités musclées (face au pilote "Iceman", campé par Val Kilmer), drames personnels (deuil du père, perte de son meilleur ami Goose), parties de beach-volley et romances torrides (la fameuse scène de sexe avec Kelly McGillis sur Take My Breath Away ). Propulsant la carrière de Cruise, le film a obtenu depuis un statut culte, souvent copié ou parodié pour sa glorification de l’Amérique belliqueuse, son ambiance hyper virile… ou crypto-gay, selon les sensibilités.

Trente-cinq ans plus tard, Peter Mitchell est donc de retour au cinéma – après une première en grande pompe au Festival de Cannes la semaine passée, marquée par la présence de Tom Cruise sur le tapis rouge. Tony Scott n’étant plus de ce monde, la réalisation a été confiée à Joseph Kosinski ( Tron: L’Héritage ).

Le fiston de Goose parmi les recrues

À la fin du film précédent, Maverick voulait devenir instructeur à Top Gun. La suite nous apprend qu’il n’aura pas tenu longtemps – tout comme la love story avec Kelly McGillis on dirait, puisque la voilà disparue au profit d’un flirt avec la tenancière du bar local (Jennifer Connelly).

Mais via son ancien rival Iceman, devenu amiral, il va y être rappelé, afin de former une nouvelle génération de pilotes pour une mission ultra-risquée. Les enjeux sont de taille, notamment parce que parmi les jeunes recrues se trouve le fils de Goose…

Soyons clairs, Top Gun: Maverick n’aura pas grand intérêt si vous n’avez pas vu le premier volet. Cette suite coche toutes les cases de ce qu’on appelle le "fan service": dès les premières notes de musique du générique, on comprend que le film est fait pour les amateurs et nostalgiques de la première heure.

On retrouve Maverick, un peu plus assagi et ridé, mais toujours prêt à décoller au quart de tour. Atteint d’un cancer de la gorge dans la vie, Val Kilmer est quand même là, avec un petit rôle muet et émouvant. Même le clin d’œil au beach-volley y est, remplacé ici par du… beach rugby.

On sent quand même que l’époque a changé car il y a plus de diversité parmi les recrues (spoiler: les femmes savent piloter). Propre, efficace et sans surprises, Top Gun: Maverick accomplit sa mission, tout en faisant un clin d’œil à la nouvelle génération.

Drame/action de Joseph Kosinski. Avec Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm… Durée: 2h17.