Retour de la Fête des Voisins ce vendredi 27 mai

La Fête des Voisins fait son grand retour le vendredi 27 mai partout en Belgique. Voisins de quartier et de palier seront réunis avec le désir commun de tisser des liens et d’introduire convivialité et solidarité dans leurs quartiers. Ce rendez-vous annuel permet aux voisins de se rassembler et d’apprendre à se connaître de manière ludique et inédite.