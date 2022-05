Procès des attentats de Paris: L’excessive romance des avocats des victimes

Ce mardi, au deuxième jour des plaidoiries des parties civiles, les avocats des parties civiles sont revenus sur les scènes de crime: le Stade de France, les terrasses, le Bataclan. Une centaine des avocats est rassemblée au sein d’une "communauté de parties civiles" afin d’éviter les redites lors des plaidoiries. Après des grands thèmes abordés lundi sur la radicalisation, les pourquoi, la religion… les avocats ont abordé les différents lieux des attaques ce mardi. Et c’est là que le bateau a tangué, malmené par les égarements des avocats…

Une version romancée des attaques

Sur un ton généralement monocorde, ceux-ci ont tenté de faire revivre les différentes scènes de ces tueries du 13 novembre. On romance beaucoup, on surdose la masse d’émotions. Une avocate évoque Abaaoud " le sourire aux lèvres, chaussé de ses chaussures orange et il a décidé de lui tirer dessus. " Ou des détails qui donnent l’impression d’être dans un mauvais roman-photo: " après avoir mangé des chips aux crevettes, le crissement des pneus alerte J. " Ce " doux moment d’automne ", " un resto où il fait bon vivre ", ce cliché du Paris qui ne vit que par ses terrasses: les avocats ont pratiquement tous abusé de cette image dans leur plaidoirie. Ont-ils rendu service à leurs clients en tentant d’empiler les couches d’émotions et de pathos? Les avocats ont tenté de faire revivre ces moments que seules les victimes ont la capacité de si bien raconter avec tant de force, de justesse, d’authenticité.

«Un moment difficile»

Pourtant, en jetant un regard vers les victimes, le manque de justesse des avocats ne semble pas agacer. Les yeux sont rivés vers les avocats ou vers les écrans retransmettant l’intervention. À la pause, il y a encore des yeux rougis. "C’est encore un moment difficile", nous glisse une victime. Peut-être est-ce le dernier moment où les victimes trouveront une place dans une procédure dont le sort sera scellé le 29 juin.

Tout n’était pas à ranger dans la même case. Maître Aurélie Soria s’est légitimement interrogé sur les cibles qu’étaient les terrasses. " Les débats n’ont pas permis d’élucider pourquoi ces quartiers populaires ont été la cible des attaques? "; "pourquoi ces terrasses? "; " les terroristes devaient-ils se retrouver au Bataclan pour un assaut final?" Sa consœur Marie Burguburu a placé le Bataclan au cœur des victimes. " C’est un lieu de métissage, de mixité culturelle. La personne morale que je défends n’est pas faite de chair, de sang et de larmes. Mais la personne morale que je défends est faite pour des personnes de chair, de sang et de larmes. C’est sa raison d’être."

David tente de réanimer Brahim Abdeslam

Elizabeth Aboucaya revient sur l’explosion au Comptoir Voltaire. Aucun mort dans ce bar où Brahim Abdeslam s’est fait exploser après avoir mitraillé les terrasses. Le gilet du frère de Salah était défectueux et n’a pas explosé complètement. La plupart des clients pensent à une explosion de gaz. David voit Abdeslam gisant au sol: il veut prodiguer les premiers soins, ouvre la chemise après plusieurs minutes de massage cardiaque et voit les fils… "Il continue le massage" , rappelle l’avocate. Après coup, il s’est rendu compte qu’il aurait pu activer le gilet défectueux. " Longtemps, David a cru qu’il allait bien. Mais dans les semaines qui suivaient, il était tétanisé."

«Le temps s’est arrêté»

Les avocats insistent par crainte que ces victimes aux vécus divers ne finissent pas dans l’ombre de ce procès. "Le temps s’est arrêté cette nuit-là pour ces gens-là.Et il ne reprendra peut-être pas, " dit un avocat. Chaque jour de ces plaidoiries, une minute est accordée pour évoquer les victimes décédées. Un dernier hommage au cours duquel se bousculent des souvenirs. On y a évoqué cette jeune femme qui s’est suicidée le 6 novembre 2021. " Elle a fermé la porte de son appartement, un chapelet entre les mains; ils lui ont ôté la vie. Elle n’avait pas pris de balle mais elle a été détruite par cette terreur. " Ou encore Stéphane, abattu dans son appartement voisin des fusillades. Il y a aussi Mathieu dont la fille est née quatre mois après son décès…

Les victimes auront été au cœur de ce procès. Elles auront eu leurs moments, peut-être insuffisants au regard de la tristesse infinie qui les entoure. Les plaidoiries des parties civiles prendront fin le 7 juin. Ensuite, c’est vers les accusés que toute l’attention se portera.