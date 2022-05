Pesticides dans les fruits: c’est en Belgique qu’on en trouve le plus souvent

Sur base de données gouvernementales, le PAN a concentré ses analyses sur les 55 agents chimiques les plus dangereux utilisés pour fabriquer des centaines de pesticides différents, notamment des fongicides, des herbicides et des insecticides. Résultats: 32 de ces agents chimiques ont été retrouvés. Et sur les 97170 échantillons de variétés de fruits cultivés en Europe la fréquence d’échantillons contaminés a augmenté en 9 ans de 53% " pour les pesticides les plus à risque ". En 2019 – année des données les plus récentes – près d’un échantillon de fruits sur trois (29%) était contaminé. Pour les cerises, les pêches et les poires, c’est même la moitié des échantillons qui contenaient des résidus de pesticides.

Si le bilan est moins préoccupant en ce qui concerne les légumes, avec 13% des échantillons contaminés en 2019, le PAN souligne que c’est cependant une augmentation de 13% par rapport à 2011.

Sur cette période de neuf ans, la Belgique arrive donc en tête des pays produisant des fruits et légumes le plus souvent contaminés par ces résidus de pesticides, indique le PAN. Soit 34% des échantillons analysés, pour 26% en Irlande, 22% en France, 21% en Italie et 20% en Allemagne.

Tout aussi préoccupant, souligne l’étude du PAN, de plus en plus de combinaisons chimiques sont retrouvées dans les fruits et légumes. Cinq résidus de pesticides différents ont ainsi été mesurés dans la moitié des poires cultivées en Europe. Et dans 87% de celles cultivées en Belgique.

Des constats qu’on ne peut s’empêcher de mettre en lien avec celui posé par l’Unicef selon lequel, sur les 39 pays riches analysés, c’est en Belgique que les jeunes sont le plus exposés aux pesticides.

Marc Fichers, le secrétaire général de Nature et Progrès (membre du PAN), n’est d’ailleurs pas surpris: " La Belgique est dans les 4 premiers pays européens qui utilisent le plus de pesticides par hectare cultivé. Tous les indicateurs sont au rouge concernant l’échec des plans de réduction et on retrouve des pesticides dans les masses d’eau et un peu partout dans l’environnement, comme l’a encore montré récemment une étude de l’Institut Scientifique de Service Public. "

La Belgique est aussi le pays qui déroge le plus aux interdictions de pesticides instaurées par l’Europe. C’est notamment le cas avec les néonicotinoïdes pour les cultures de betteraves ou le sulfoxaflor, autre tueur d’abeilles que l’Europe interdit en usage extérieur mais que la Belgique autorise pourtant.