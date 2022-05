Hommes au bord de la crise de nerfs [CRITIQUE] - Mâles en point

Quand ils découvrent que le coach est une femme, la moitié d’entre eux est déjà à deux doigts de rentrer. Mais comme ils sont au milieu de nulle part, pas le choix: il va falloir se plier, de gré ou de force, aux méthodes radicales de Mademoiselle Omega… qui s’apparentent parfois davantage à de la torture.

Ce qu’on en pense

Après Sous les jupes des filles , la comédienne et réalisatrice Audrey Dana fouille encore dans le slip des garçons avec une comédie aux intentions féministes (?) qui tente de réconcilier les hommes – et les femmes – avec la masculinité. Hélas, hormis quelques gags de situation efficaces, le tout manque affreusement de rythme et de structure, et repose bien trop sur les personnalités dissonantes de ses protagonistes… qui en font des caisses pour compenser. Le titre est un clin d’œil à Almodovar, mais le niveau n’est clairement pas le même…

Comédie d’Audrey Dana. Avec Thierry Lhermitte et François-Xavier Demaison, Marina Hands. Durée: 1h37.