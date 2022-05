Encore des milliers de personnes exécutées chaque année

Le professeur de la VUB a été condamné en octobre 2017 à l’issue d’un procès inique pour des liens prétendus avec des activités d’espionnage. Il avait été arrêté le 27 avril 2016 en Iran alors qu’il y était invité pour s’exprimer sur la médecine de catastrophe.

L’Iran est épinglé dans le rapport 2021 d’Amnesty sur la pratique de la peine de mort dans le monde. Alors que le nombre d’exécutions est en recul de manière générale, c’est dans le pays du guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei, que le plus grand nombre d’exécutions a été enregistré en 2021.On y dénombre 28% d’exécutions supplémentaires par rapport à 2020, soit 314 détenus qui ont subi la peine capitale. Le rapport indique que des minorités ethniques sont plus ciblées que d’autres groupes.La peine capitale est aussi requise en Iran pour des infractions liées aux stupéfiants et à l’usage de drogue.

579 exécutions officielles dans le monde

De manière générale, les exécutions ont diminué avec 579 cas "officiels" listés dans 18 pays. Les chiffres présentés par Amnesty ne reprennent pas les statistiques de la Chine où le nombre d’exécutions n’est pas connu." La Chine a cette année encore été le pays qui a procédé au plus grand nombre d’exécutions dans le monde , reprend le rapport de l’ONG, qui estime à plusieurs milliers de Chinois exécutés chaque année. Le secret entourant la peine capitale dans ce pays, ainsi qu’en Corée du Nord et au Vietnam, empêchait toujours d’évaluer précisément le recours à la peine de mort dans ces régions du monde."

Par contre, plusieurs pays se sont engagés dans l’abolition de la pratique.C’est le cas pour la Sierra Leone, le Kazakhstan, la Papouasie Nouvelle-Guinée, la République centrafricaine ou encore le Ghana.

11 cas aux États-Unis

Les États-Unis font toujours figure d’exception parmi les nations occidentalisées.La Virginie est devenue le 23e État abolitionniste et l’Ohio a différé ou suspendu ses exécutions.L’administration Biden a ainsi instauré un moratoire en juillet sur les exécutions fédérales.Si le chiffre de 2021 est le plus bas enregistré depuis 1988, on a toutefois dénombré 11 exécutions et 18 condamnations.

Quatre types d’exécution

Quatre techniques sont répertoriées par Amnesty afin de donner la mort aux condamnés.La décapitation est pratiquée en Arabie saoudite; la pendaison au Bangladesh, Botswana, Égypte, Émirats arabes unis, Irak, Iran, Japon, Soudan du Sud.L’injection létale est administrée en Chine, aux États-Unis et au Vietnam.Enfin, l’exécution par balle est la méthode du Bélarus, de la Chine, de la Corée du Nord, de la Somalie et du Yémen.