Clara Sola [CRITIQUE] - Pas une sainte

Clara, jeune femme timide d’une quarantaine d’années, vit avec sa mère et sa sœur dans une maison en pleine nature, dans un coin reculé du Costa Rica. À cause de son léger handicap physique et mental, elle est surcouvée par sa très pieuse mère, qui y voit un signe de manifestation divine. Mais Clara semble plus connectée aux animaux et à la nature qui l’entourent, que par les grenouilles de bénitier locales.

Tandis que sa sœur entame une liaison secrète avec un voisin, Clara va de son côté timidement entreprendre un éveil spirituel et sexuel, et partir à la rencontre d’elle-même…

Ce qu’on en pense

Quelque part entre réalisme magique et récit d’apprentissage, ce joli film venu d’Amérique Latine fait corps avec son héroïne grâce à une mise en scène délicate et sensorielle.

À travers le chemin d’émancipation de Clara, le film remet en question les carcans étouffants du patriarcat et de la religion – mais de manière subtile, passant davantage par l’émotion que la démonstration.

Drame de Natalie Alvarez Mesén. Avec Wendy Chinchilla Araya. Durée: 1h46.