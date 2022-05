Soldat russe condamné à perpétuité: «Les Ukrainiens prennent un risque»

"Le tribunal a décidé de reconnaître Chichimarine coupable et de le condamner à la réclusion à vie" , a tranché le juge Serguiï Agafonov. Lors de son procès, la semaine dernière, le sergent russe s’était dit "sincèrement désolé" et avait demandé "pardon" à la veuve de la victime, justifiant son acte par les "ordres" reçus. Ce n’est pourtant pas un supérieur qui l’avait poussé à abattre le civil ukrainien. Les remords, la demande de pardon exprimée par le jeune soldat russe, n’ont pas infléchi le tribunal ukrainien.

Chichimarine avait dans un premier temps, disait-il, refusé de tirer. Mais un autre militaire aurait insisté: " Il m’a dit d’un ton ferme de tirer, que si je ne le faisais pas, nous serions en danger" . Son avocat ukrainien, commis d’office, demandait aux juges "d’acquitter son client" , plaidant qu’il ne le croyait pas "coupable du crime" .Arguments balayés par l’accusation. "Il exécutait un ordre criminel et en était bien conscient" , chargeait un des procureurs.

Obéir n’est pas une excuse

"Tout soldat doit connaître les règles" , analyse le professeur Pieter Lagrou, de l’ULB. "Compte tenu de la gravité des faits, s’agissant du meurtre délibéré d’un civil, la peine ne me surprend pas.Le soldat invoque l’obéissance aux ordres, mais la jurisprudence, depuis Nuremberg, dit que l’argument ne s’applique pas pour des actes commis en violation des lois et des conventions de la guerre."

Le fait que des criminels de guerre soient jugés n’est, en soi, pas neuf. "Tous les conflits du XXe siècle ont été accompagnés d’accusations de crimes contre les civils" , rappelle l’historien. De tels crimes ont même, plus d’une fois, été invoqués pour entrer en guerre. Poutine lui-même a justifié son agression par les actes commis par les troupes ukrainiennes dans le Donbass.

"Ce qui est nouveau, c’est de juger en plein conflit" , souligne Pieter Lagrou. "On est dans la surenchère des accusations, et ce qui est particulier ici, c’est que l’auteur du crime soit tombé dans les mains des Ukrainiens. La scène a été filmée. On comprend que pour les Ukrainiens, c’est très important de prouver que les Russes ne respectent pas les traités internationaux. Que le soldat russe soit en aveu, c’est un élément très fort."

«Un énorme risque»

Rapide, ce procès ne lui apparaît pas pour autant bâclé. "Vu leur position, les Ukrainiens ont tout intérêt à ce que le procès se fasse dans de bonnes conditions" , estime Pieter Lagrou, soulignant que "quand le procès a lieu après la guerre, ce qui est le plus souvent le cas, on dit qu’il s’agit de la Justice du vainqueur, qui n’apparaît pas plus équitable."

"Les Ukrainiens prennent un énorme risque" , ajoute néanmoins le professeur. Car les Russes, dans la foulée du procès de leur soldat, ont manifesté leur intention de mettre en place un tribunal international pour juger pour crimes de guerre les militaires capturés dans l’usine Azovstal, en particulier les membres du bataillon Azov, qu’ils considèrent comme des "néonazis" et "des terroristes" plutôt qu’en tant que prisonniers.

"Depuis le début de la guerre, l’argument de Poutine est qu’il veut dénazifier l’Ukraine.La grosse différence, c’est qu’il leur sera difficile de prétendre que les défenseurs de Marioupol auraient tué des civils russes."