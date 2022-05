Procès des attentats de Paris: "Une formule inédite de plaidoiries"

«La communauté de parties civiles»

Ce lundi, les avocats se sont succédé à la barre dans une formule marathon où chacun disposait d’un temps de parole d’environ 20 minutes.L’organisation de ces plaidoiries a été coordonnée par une centaine d’avocats qui défileront à la barre jusqu’au mardi 31 mai.Ensuite, ce sera au tour des avocats qui ont souhaité représenter leurs clients de manière individuelle. "Nous allons vous présenter une forme inédite des plaidoiries.On ne va pas plaider pour nos clients mais pour la communauté des parties civiles, soit deux tiers d’entre eux." L’avocate Frédérique Giffard a aussi nuancé l’homogénéité de ce bloc d’avocats." On aurait été incapable de dégager une position consensuelle représentant l’ensemble de nos clients.Le fait de participer à cette plaidoirie ne dit pas qu’on adhère à tout ce qui s’y dira. " L’approche de chaque avocat reflète la diversité d’analyse et de positions parmi les avocats des parties civiles.C’est ainsi qu’on entendra de la part de Méhana Mouhou reconnaître une forme de "respect" d’Osama Krayem envers les victimes. Pas d’accord, signifie de la tête deux victimes assises devant nous.Un peu plus loin, c’est une avocate qui soupire face à la plaidoirie de sa consœur. "Mais c’est faux", l’entend-on marmonner face aux imprécisions énoncées.

«Vous avez choisi»

"Qu’est-ce qui nous est arrivé" , interroge Sylvie Topaloff qui a eu l’honneur d’entamer les plaidoiries de ce procès historique. L’avocate a pointé " l’entre soi " que les accusés " ont cultivé et qui favorise le prosélytisme.Ils vivent dans cette atmosphère où on doit loyauté aux frères.À Molenbeek, on ne balance pas. " L’analyse est partagée par Me Seban: " Vous avez choisi de ne pas dénoncer.Vous avez choisi de faire partie de cette association de malfaiteurs terroristes en ne dénonçant pas. " Et de citer Sartre (comme d’autres confrères ont cité Camus, Zola et même Serge Reggiani): " En ne choisissant pas, vous avez fait un choix."

Les tueries du 13 novembre 2015 étaient singulières dans le choix des cibles.Pour l’avocat Jean Reinhart, " le mal s’est déployé dans des endroits où la paix s’était posée depuis tant de temps ". Paris, ses terrasses, une salle de concert… " Les terroristes ne veulent qu’une chose: que nos repères disparaissent; que nous ne puissions plus poser la tête sur l’oreiller pour en profiter de la douceur." Au terme de ce si long procès, il reste encore trop d’inconnues sur les motivations des auteurs. " Comment des hommes, qui ont été des enfants un jour, ont-ils pu tuer des êtres avec lesquels ils auraient pu converser? "

«Je pense qu’Allah serait athée…»

Ce n’est pas le procès de l’islam, insiste Me Maktouf qui développait l’aspect "radicalisation: de l’endoctrinement à l’acte terroriste". " Le terrorisme, c’est la négation de la religion, de la culture.C’est la négation de l’humanité.Dans ce procès, il n’est pas question d’islam mais d’islamisme. "

Avec le sens de la formule, Me Mouhou conclut sa plaidoirie: " Et si ce dieu voyait ce qui s’est fait en son nom, je pense qu’Allah serait athée… "