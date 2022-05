Procès des attentats de Paris: Les victimes doivent «refuser de se faire enfermer»

C’est un moment étrange.Il y a des gens qui sont venus témoigner alors qu’ils n’avaient pas trop suivi le procès. On a donc un sentiment de retour en arrière par rapport à ce qui a déjà été dit.

D’autres disent que ce procès a agi sur eux. C’était important de remettre des témoignages afin d’éviter des plaidoiries désincarnées des avocats des parties civiles, d’éviter que certains ne soient les juges des accusés. Ce "faux bilan" est une des manières de dire que le procès s’est bien passé.

Quels sont les éléments qui soutiennent la réussite de ce procès?

Cela tient à la parole des accusés car il y a de la vérité dans leurs mensonges. Personne ne pourra dire que ce procès était jugé d’avance. Les accusés qui se taisent, ils le font en respectant la justice.

La durée du procès a été importante car il y a eu tellement d’occasions de parler que cela a permis de libérer la parole.

Quel est votre état d’esprit avant d’entamer la dernière ligne droite du procès?

Je suis assez serein. On s’est dit assez de choses pour avoir des plaidoiries de bon niveau. On a assez bien creusé pour éviter d’avoir des retournements de situation.

Qu’attendez-vous des avocats des parties civiles, de vos avocats?

J’ai l’impression qu’ils ont une tâche impossible. La parole des parties civiles était tellement forte qu’ils risquent de les singer et ce n’est pas bon. Apporter de nouvelles perspectives, sans redites avec de la hauteur, sur ce que ce 13-novembre a apporté à leurs clients, c’est impossible.

Avec le risque que certains en fassent de trop dans ce procès historique

Je pense que les avocats seront d’autant meilleurs s’ils ne cèdent pas à leur naturel…

J’attends beaucoup plus des avocats généraux, de ceux de la défense afin qu’ils me fassent réfléchir, me poussent dans mes retranchements. Leur positionnement est plus facile.

Quel regard portiez-vous sur les accusés avant ce procès?A-t-il évolué?

Chez Life4Paris, on avait fait un travail d’humaniser les accusés. Il y a un lien humain qui s’est créé mais ce n’est pas une manière de dire qu’il y a un pardon général. Il y a un côté déstabilisant: comment des gens si normaux ont pu faire des choses anormales? Le reste m’intéresse assez peu, comme savoir si Abdeslam devait aller ou pas dans un bar du 18earrondissement. Je veux plutôt savoir pourquoi ces trois types qui étaient au Bataclan se sont dit que c’était une bonne chose. J’étais venu avec des attentes minimales à ce procès; je les ai revues à la hausse. Il y a un cheminement intellectuel qui m’importe…

Les excuses et les larmes d’Abdeslam, la prise de parole d’Ayari: c’est important pour les victimes?

Plus un accusé parle devant les victimes, plus elles peuvent trouver des réponses.

Il y a deux choses qui coexistent: les déclarations des accusés sur les faits et sur leurs émotions. Sur les faits, on se pose la question de la vérité. Sur les émotions, cela dit quelque chose même s’il y a une incapacité à dire ce qu’ils pensent vraiment.

Certains accusés pourraient être acquittés: est-ce compréhensible comme jugement?

Après 9 mois de procès, l’important, c’est d’avoir de la clarté et de la pédagogie dans le verdict. C’est audible si c’est bien expliqué. Le procès a démontré qu’il y avait un doute pour certains accusés.

Quelles sont les perspectives pour les victimes dans l’après procès? On sent qu’il y a un bloc qui s’est soudé autour de ces audiences.

Il va y avoir un vide et c’est le rôle de l’association de proposer un horizon. On s’inscrit aussi dans un processus de dissolution de l’association.

Avez-vous un conseil à formuler aux victimes belges puisque le procès des attentats de Bruxelles va débuter en octobre?

La place des parties civiles dépend de ce qu’elles se donnent comme ambition. Elles doivent refuser de se faire enfermer dans un rôle. Venir à la barre et laisser les avocats faire leur travail: les parties civiles veulent plus que juste raconter leur douleur. C’est une thérapie d’être actif au procès. Les gens qui veulent vous protéger peuvent vous priver de quelque chose d’important.

Les avocats vont se répartir les plaidoiries

300 avocats de parties civiles, cela risque de provoquer des plaidoiries assez lourdes.Afin d’alléger la procédure, trois groupes ont été organisés afin de se répartir la parole. "On a mutualisé et coordonné les plaidoiries , explique Isabelle Teste, avocate spécialisée dans la réparation des dommages corporels. Il faut voir si on veut juste plaider pour nos clients, s’intégrer dans le système coordonné ou ne pas plaider." Une centaine d’avocats fait partie du groupe coordonné où le temps de parole devrait avoisiner les 20 minutes par avocat.

Des thématiques ont été réparties entre ceux-ci. "Moi, je plaide un sujet sur la souffrance des victimes et sur la violence de leur parcours.On va veiller à reprendre tous les éléments physiques et psychiques dans ce dossier. On essayera aussi de conclure en ouvrant sur l’espoir."

Abdeslam: «Des éléments de vérité ténus»

Les avocats semblent avoir saisi les attentes de leurs clients dont la plupart ne souhaitent pas assister à un jeu de rôle au cours duquel ils prendraient toute la lumière. Mais cela n’empêchera pas certains défenseurs de la jouer solo et de soigner leur ego. " La principale attente, c’est la vérité.Quand un accusé daigne répondre, comme tout bonimenteur, il y a forcément des éléments de vérité.Chez Abdeslam, il y a des éléments de vérité qui sont ténus."

L’avocate confirme ne pas avoir d’attentes particulières sur la sévérité des peines." Ce procès ne réparera pas le mal qui a été fait à tout jamais. Les victimes ont pris perpet’à tout jamais… "