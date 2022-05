Les Européens gaspillent mais veulent changer

Car bien qu’elle soit le plus grand exportateur mondial de produits agroalimentaires en termes économiques, l’Union affiche un déficit commercial important lorsqu’il est mesuré en termes nutritionnels. Dis autrement, le modèle de l’épicier européen, c’est d’acheter du cacao à une extrémité de la planète pour revendre du chocolat à l’autre extrémité ou de s’approvisionner en céréales en Amérique du sud pour nourrir des cochons qui seront vendus en Chine. Rien qu’en termes de bilan carbone, ce n’est pas reluisant…

Ce modèle, souligne d’ailleurs le WWF, s’est construit au détriment de millions d’hectares de forêts et d’autres écosystèmes naturels. Ce qui contribue à la perte de biodiversité, au changement climatique et aux injustices sociales.

Derrière la Chine, l’Union européenne est ainsi le deuxième importateur de produits liés à la déforestation tropicale. Et elle importe près de deux fois plus de fruits de mer qu’elle n’en produit. Certains provenant de régions tropicales où les communautés locales dépendent de ces stocks de poissons pour leur apport en protéines, alors même qu’elles sont confrontées à une baisse des captures en raison de la surpêche et du changement climatique. Cercle vicieux…

Si on veut pouvoir nourrir la population de la planète en 2050 (elle devrait être de 10 milliards d’habitants), l’Union européenne doit prendre sa part de responsabilités, dit le WWF. En plus de régler le problème du gaspillage alimentaire (voir ci-dessous), elle doit revoir ses modes de production et de consommation de son alimentation. " La Commission européenne ne peut plus hésiter à prendre des mesures décisives pour faire face aux impacts environnementaux et sociaux de notre consommation alimentaire ", dit Jabier Ruiz, spécialiste agriculture et production alimentaire durable au WWF. Le cadre législatif de la stratégie système alimentaire durable de l’Union ("De la ferme à la table") doit être renforcé. L’opinion publique offre d’ailleurs une opportunité en ce sens: 3 Européens sur 5 souhaitent manger de manière plus durable et 3 sur 4 souhaitent que la législation européenne garantisse que tous les produits vendus dans l’UE n’entraînent pas une perte de biodiversité. " Or , souligne Hortense Le Merle, chargée de projet agriculture & alimentation au WWF, si les Européens sont demandeurs d’une alimentation plus durable ils sont encore confrontés à de nombreux obstacles tels que les prix, la complexité des labels ou la disponibilité des produits dans les magasins. "