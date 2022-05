Étoiles Michelin 2022: Comme chez soi à Bruxelles perd une étoile, trois nouveaux étoilés wallons

Cette année, seulement trois restaurants installés en Wallonie accèdent à une première étoile: Arden du Château de Vignée (chefMarius Bosmans) à Villers-sur-Lesse; le Quai n°4 à Ath (chefsMaxence Bouralha et Charles-Maxime Legrand) et ¡Toma! à Liège (chefThomas Troupin, qui a vite retrouvé son étoile après avoir fermé La Menuiserie à Waimes). À noter que la grosse surprise dans cette catégorie vient du déclassement du Comme chez soi de Lionel Rigolet, qui passe de deux à une étoile. Le restaurant bruxellois affichait deux macarons depuis 2006.

"C’est avec beaucoup de surprise que notre Maison se voit retirer une étoile au Guide Michelin, ont indiqué Laurence, Lionel et Loïc Rigolet via un communiqué. Nous tenons, du fond du cœur, à remercier notre fabuleuse équipe, nos clients fidèles, nos amis et notre famille pour leur soutien sans faille dans les bons et les moins bons moments; leur présence nous va droit au cœur et vaut toutes les étoiles du monde."

Autre institution de la gastronomie bruxelloise, le restaurant Bon Bon à Woluwe-Saint-Pierre disparaît également de la liste des doublement étoilés suite à l’annonce de sa fermeture en juin prochain.

Parmi les deux étoiles, on notera l’arrivée de La Villa Lorraine by Yves Mattagne à Bruxelles.

Zilte à Anvers et Hof van Cleve à Kruishoutem se maintiennent au sommet de la gastronomie belge avec trois étoiles, et ils sont rejoints par Boury à Roulers (chef Tim Boury).

Vingt-quatre nouveaux Bib Gourmands – qui viennent saluer des menus de qualité à prix abordable – ont été attribués, dont pas moins de treize en Wallonie.

Les Bib Gourmands 2022 ©Michelin

Enfin, on signalera que le prix du meilleur sommelier a été attribué à Maxime Sanzot du restaurant Racines à Floreffe.