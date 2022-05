Comment la trajectoire budgétaire wallonne a pris un raccourci de 95 millions

Il n’est question ni de nouvelle taxe, ni d’austérité, au terme de ce conclave de cinq jours.À y regarder de plus près, même le mot "rigueur" n’a pas été prononcé. Et si tout se passe comme prévu, dans les mois à venir, la Wallonie sera un peu moins endettée qu’elle ne l’est aujourd’hui.

1.Sous la barre des 4 milliards

" Un premier résultat “importantissime”: le gouvernement a réussi à stopper et même à réduire l’endettement wallon ", amorce le ministre-président Elio Di Rupo (PS). Pour faire simple, au budget initial 2022, la différence entre les recettes et les dépenses wallonnes – le solde brut à financer – était de -4,134 milliards. " Le but était de se concentrer sur ce montant et ne pas le dégrader. Et même de l’améliorer ", résume Adrien Dolimont.C’est fait: après l’ajustement, on en est à -3,987 milliards.Soit 147millions de mieux.

La trajectoire budgétaire, qui prévoit depuis 2019 un retour à l’équilibre en 2024, autorise un déficit de 207millions en 2022. Or, avec l’ajusté, on ne se retrouve plus "qu’à" 112 millions du point d’équilibre. Un raccourci de 95 millions, qui s’explique aussi par une série de corrections SEC (comptabilité européenne) et d’exonérations (447millions pour le Covid, entre autres)…

2.L’effort de 800 millions

Les ministres wallons s’étaient accordés, au premier soir du conclave, sur un effort de 505millions à réaliser pour cet ajustement. " C’est souvent de cet ordre-là ", précise le ministre du Budget.Mais à ces 505millions, la tripartite PS, MR et Écolo a ajouté une provision de 100millions pour absorber les effets de la crise ukrainienne, de quoi améliorer, comme on a dit, le solde brut à financer et des dépenses supplémentaires validées pour 75 millions (pas de nouveaux projets mais des dépenses dites "incontournables", comme la poursuite de la rénovation du parc locatif public, etc.). Soit un peu plus de 800 millions à trouver.

3.Les liquidités des pararégionaux (UAP)

Ces 800millions, le gouvernement wallon va les chercher dans les recettes en hausse de 300millions , en ce compris les 69 millions du fonds de solidarité européenne pour les inondations, et dans une réduction des dépenses de 400millions : certains pararégionaux (UAP) ont fait de meilleurs résultats, le volume des financements alternatifs est réduit et on met le couvercle sur certains frais de fonctionnement. Et puis, 100millions viennent des trésoreries des UAP, qui ont augmenté ces 2 dernières années. Les pararégionaux peuvent donc se servir de ces réserves de liquidités et la dotation wallonne être réduite d’autant.

4.Le plus difficile: les fameuses économies structurelles de 150 millions

Selon les experts de la commission externe de la dette, c’est la condition pour garder le contrôle de l’endettement wallon: il faut réaliser des économies structurelles et cumulatives d’environ 150millions chaque année, pour atteindre 1,5 milliard en 10ans. Le montant avait déjà été inscrit à l’initial 2022. Il devait être identifié poste par poste à l’ajusté. Les ministres sont déjà allés chercher des recettes pour 24 millions (dont 15millions du fameux " impôt plus juste " de l’ex-ministre du Budget Jean-Luc Crucke )…Côté réduction des dépenses (126,4 millions) , on note une quinzaine de postes, dont une réduction des dépenses de fonctionnement pour l’administration wallonne (23 millions) et pour les UAP (15 millions)." Nous réduisons la voilure non pas sur le dos des citoyens mais sur nos institutions ", insiste Elio Di Rupo.

Ce que le PTBs’empresse déjà de contredire à 100% (ci-dessous).