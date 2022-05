Ce que l’on sait de la variole du singe

1. La même souche du virus

La variole du singe, détectée en Europe, est causée par la même souche du virus qui circule en Afrique occidentale, et plus particulièrement au Nigeria. " On mène actuellement des recherches pour voir si cela pourrait être un variant de cette souche qui circule actuellement en Europe". La variole du singe est une zoonose, maladie transportée par un animal (le réservoir), vraisemblablement un rongeur, peut-être un écureuil.

2. Une transmission qui interpelle

Le fait que la maladie apparaisse principalement dans la communauté homosexuelle masculine, dans différents pays et au même moment, interpelle les scientifiques. " La situation est différente en Afrique occidentale où la plupart des contaminations se font probablement de l’animal à l’homme lors de la chasse ou en consommant de la viande. Il peut y avoir ensuite une transmission au sein de la famille via les lésions cutanées. Il n’y a jamais eu de recherches là-bas sur la transmission par voie sexuelle" , précise le professeur Bottieau qui étudie la variole du singe au Congo. " Ce qui est interpellant ici, c’est la transmission qui semble se faire par contacts intimes ou bien par voie sexuelle, cela reste encore à déterminer, et l’extension très rapide: près d’une centaine de cas recensés en une semaine dans douze pays".

3. Contacts étroits

Pour l’infectiologue, la contamination via des vêtements ou du linge qui auraient été en contact avec les pustules d’une personne atteinte de la maladie est peu probable. " Il faut être en contact étroit avec la personne infectée: partager le même toit, la soigner,… La transmission peut également se faire par les grosses gouttes émises lorsque l’on parle, tousse, éternue… À ce stade-ci, il n’y a aucun argument pour une transmission aérogène (NDLR: microgouttelettes qui restent en suspension dans l’air et accélèrent la propagation de la maladie) comme pour le Covid-19".

4. Un traitement antiviral à l’étude

La variole du singe n’est pas une maladie grave excepté pour les personnes atteintes d’une importante déficience immunitaire. Un antiviral, efficace contre la variole classique, devrait a priori agir sur tous les orthopoxvirus dont fait partie la variole du singe. " On a commencé une étude clinique au Congo pour tester cette hypothèse avec l’antiviral Tecovirimat. On doit encore l’évaluer contre la variole du singe mais on a bon espoir que cela fonctionne bien aussi. "

5. Vaccinés il y a 46 ans, toujours protégés?

Le vaccin contre la variole classique protégerait également de la variole du singe. Les plus de 46 ans, vaccinés contre la variole classique (obligatoire jusqu’en 1976), sont-ils partiellement protégés de la variole du singe? " Très vraisemblablement, oui. On n’a pas recensé de cas de monkeypox au Congo tant que l’on vaccinait contre la variole classique. On a arrêté la vaccination dans les années 80 et de nouveaux cas sont apparus en 1990 ". L’infectiologue précise toutefois qu’aucune étude n’a été menée pour évaluer l’efficacité du vaccin après autant d’années.

6. Épidémie ou pas?

" Quand on découvre une centaine de cas en Europe en une semaine, on peut parler d’épidémie mais il s’agit d’une épidémie dans une communauté précise, précise le professeur Bottieau . S’il s’agit d’une transmission sexuelle, ce dont on n’est pas tout à fait sûr encore, la variole du singe pourrait, comme on l’a vu pour le VIH, se transmettre aux hétérosexuels via les personnes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et des femmes. C’est une autre raison d’inquiétude pour laquelle il est important de surveiller de près l’évolution de la transmission de la maladie ».