Accident mortel à Philippeville

Lundi vers midi, une terrible collision s’est produite sur la N40, entre la barrière de Romedenne et Merlemont. Selon des témoins, le conducteur d’une camionnette aurait dévié de sa trajectoire au moment où arrivait un camion en face de lui. Le chauffeur du poids lourd a bien tenté d’éviter la collision, mais c’était impossible. Le camion s’est couché sur la chaussée. Le chauffeur est décédé.

Gêné par une abeille dans l’habitacle, le conducteur perd le contrôle

Lundi, vers 10h40, un jeune conducteur à bord d’une Toyota Yaris a été gêné par une abeille se trouvant dans l’habitacle. Voulant chasser l’insecte, il a perdu le contrôle de son véhicule, dans un virage. La voiture a percuté la façade d’une habitation. Il est légèrement blessé.

Décès d’un Floreffois éjecté de son véhicule

Dimanche, vers 22h30, le conducteur d’une Volkswagen Caddy circulait avenue Charles de Gaulle (RN90) dans le sens Namur-Floreffe. Pour une raison indéterminée, le véhicule a échappé du contrôle de son propriétaire, âgé de 25 ans et originaire de Floreffe, entre entre le bâtiment du MET et le Carmel. La voiture a couché un îlot central pour ensuite effectuer une terrible embardée en percutant un poteau d’éclairage avant de finir sa course contre des barrières de soutènement dans un fracas épouvantable qui a alerté les riverains. À l’arrivée des secours, il n’y avait plus rien à faire pour le malheureux conducteur, un habitant de Floreffe, qui, éjecté de son véhicule, était décédé sur place.

Un motard grièvement blessé

Dimanche, vers 13h, alors qu’une conductrice venant d’Andenne marquait son intention de tourner vers le parking du commerce, subissant une forte affluence, celle-ci, vraisemblablement gênée par le soleil, n’a pas vu arriver un motard et l’a percuté.

Le motard a été éjecté et a glissé au sol sur une quinzaine de mètres. Longuement conditionné sur place, le motard, sérieusement touché, a été conduit vers l’hôpital de la Citadelle.

Un jeune agriculteur tué sur la route à Philippeville

Durant la nuit de samedi à dimanche, Jérôme Lebrun, un jeune agriculteur de 32 ans bien connu et habitant Rosée, a trouvé la mort dans une sortie de route à Philippeville, après avoir été reconduire un ami.

Perte de contrôle à Belgrade

Samedi vers 5h du matin, un automobiliste circulant à bord d’une BMW série 1, à Belgrade, a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a percuté un 4X4 garé dans la rue et a fini sa course contre des barrières métalliques.

Il percute un camion sur l’autoroute, s’enfuit avec sa voiture laminée et se cache dans le zoning

Dans la nuit de vendredi à samedi, une Volkswagen Polo circulant sur l’E42 a, peu avant la sortie Spy, percuté l’arrière d’un semi-remorque circulant dans le même sens.L a voiture dont le côté passager était complètement laminé, a continué sa route pour ensuite emprunter la sortie Spy et se cacher dans le zoning artisanal où elle a été retrouvée par la police.