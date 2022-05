L’alcool, dans nos sociétés, est synonyme de convivialité et est socialement valorisé. Certains se permettent un "petit verrede rouge" tous les jours, parfois même conseillé par le médecin de famille, ou se préparent un apéro en rentrant du boulot; d’autres attendent impatiemment le week-end pour s’en mettre plein le gosier à l’occasion d’une soirée. Les profils de buveurs sont divers et variés. Et pourtant, l’alcool comporte des risques qu’il ne faudrait pas oublier…

À partir de quand notre consommation peut-elle devenir problématique ?

2. RÉGIONS | Finaliste de The Voice, Alice Van Eesbeeck est choriste de Typh Barrow depuis un an

Alice Van Eesbeeck n’a pas pu retenir ses larmes samedi dernier, à l’heure de quitter la scène de Forest National, samedi dernier, alors que Typh Barrow saluait son public. "Quand vous avez face à vous 8000 personnes dans l’une des salles les plus mythiques de Belgique, qui hurlent quand ils vous voient, c’est juste une émotion énorme. J’étais tellement émue d’avoir la chance de vivre ce grand moment."

Gagnante de la saison 9 de The Voice Belgique, la Perwézienne Alice Van Eesbeeck est la choriste de Typh Barrow depuis un an . Elle a foulé la scène de Forest National samedi dernier.

3. RÉGIONS | Un retour en fanfare pour les fêtes du Maitrank à Arlon

C’était la nouvelle édition des fêtes du Maitrank , ce week-end. Des festivités très attendues par les Arlonais et habitants de la région, qui ont su leur réserver un accueil chaleureux après deux ans d’absence.

4. RÉGIONS | Entrepreneur peu scrupuleux, le calvaire de Marie

Depuis février, Marie enchaîne les galères avec son entrepreneur . Il lui avait promis que tout serait fini pour son emménagement début avril. Aujourd’hui, c’est toujours le cauchemar.

5. RÉGIONS | PHOTOS & VIDÉO: Miette et ses presque 60 ans de bénévolat à la bibliothèque de Nandrin

La Nandrinoise Miette Eloy a désormais une bibliothèque à son nom . "Sa" bibliothèque, celle où elle conseille les lecteurs depuis presque 60 ans.

6. SPORT | Philippe Bormans sur l’avenir de Mazzù: «Nous voulons faire signer un nouveau contrat à Felice»

Quelques minutes après le coup de sifflet final du dernier match de la saison ( 0-1 contre l’Antwerp ), Philippe Bormans a le sourire. Un polo remerciant les supporters sur les épaules, un peu à l’image d’une équipe championne, le CEO de l’Union évoque la saison à venir et le premier chantier: voir Felice Mazzù, sous CDI, rester à bord . La direction va le rencontrer cette semaine.

7. CONSO | Les Européens gaspillent mais veulent changer

La production agroalimentaire de l’Union européenne gaspille les ressources mondiales, a un impact sur le réchauffement climatique et accentue les inégalités sociales. Les consommateurs sont pourtant prêts à manger plus durable si on leur en donne l’opportunité .

8. T’zée, vie et chute d’un dictateur

Brüno et Appollo font revivre, le temps de sa fin de règne, la figure dictatoriale de Mobutu dans un savant mélange entre fiction et documentaire .

9. Stéphanie Huang en finale du concours Reine Élisabeth: «On est là pour faire de la musique»

Stéphanie Huang, qui a régalé le public de Flagey lors de ses prestations de la demi-finale, est qualifiée pour la dernière épreuve du concours . Elle nous donnait ses impressions avant la proclamation des résultats.

10. Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) après sa première victoire pro: «Je veux vraiment faire le Tour»

Florian Vermeersch (23 ans) a remporté son premier succès professionnel en costaud. Et il rêve de la Grande Boucle .