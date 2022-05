La période des règles, souvent pénible pour les femmes, peut parfois se transformer en véritable parcours du combattant.C’est le cas de Julie*, la trentaine, organisatrice d’événements. "Dès l’adolescence, ça a été compliqué. J’entendais certaines de mes copines dire qu’elles n’avaient pas mal du tout.Je disais pareil pour me conformer au groupe, mais en réalité, c’était insupportable!" Les règles sont alors synonymes de maux de tête intempestifs et de fortes douleurs au ventre, au point de rester clouée au lit." C’est déjà arrivé que je loupe l’école, mais très rarement.Je prenais beaucoup sur moi…"

Le parcours de Camille* est relativement similaire. Chez la jeune femme, les douleurs menstruelles deviennent particulièrement incommodantes vers l’âge de 18 ans. "J’avais des crampes très importantes.Je me rappelle être allée chez le médecin en urgence pour avoir une piqure d’antidouleur." La contraception vient ensuite estomper ces maux. Du moins dans un premier temps. "J’ai dû changer de moyen de contraception vers 21 ans, et les douleurs sont revenues, très fortes, m’empêchant parfois d’aller en cours."

La contraception, pas l’eldorado

Heureusement, des solutions existent afin d’alléger ces souffrances. Mais ce n’est pas forcément la panacée, raconte Florence *, 30 ans. "J’ai une contraception en continu qui me permet de n’être réglée que quelques fois sur l’année." Ce qui ne signifie pas pour autant que les symptômes ont disparu.Ils sont simplement moins fréquents. "Chez moi, les douleurs se situent dans le bas du ventre et touchent le système digestif.Pour donner un exemple très concret, lorsque je dois aller aux toilettes, j’en ai la respiration coupée, je ne parviens plus à me mettre debout." Enseignante, Florence a déjà dû faire face à des situations particulièrement inconfortables. "En classe, j’essaie évidemment de ne pas le montrer.Je m’assieds quand c’est possible, je m’agrippe au bureau et je tente de faire comme si tout allait bien."

Dans son cheminement, Julie est également passée par la contraception en continu. "Je n’étais réglée que tous les trois mois.L’intérêt, c’est que ça offre un peu de répit.En ce qui me concerne, cela restait très douloureux: j’avais des maux de tête qui duraient des jours, des douleurs dans le bas du ventre qui ressemblaient à des coups de poignard." La situation empire lorsque la jeune femme décide de fonder une famille.En arrêtant sa contraception, elle vit un réel calvaire. "Les douleurs au ventre étaient insoutenables… J’ai mis un peu de temps avant de tomber enceinte, environ un an.Je n’en pouvais plus, au point de dire à mon compagnon, un mois avant le début de ma grossesse: “Si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, je reprends la pilule le mois prochain.”"

De manière unanime, ces trois femmes soulignent aussi la baisse de moral et la nervosité qu’entraînent ces symptômes. "Quand j’ai remis en question mon projet d’avoir un enfant, j’étais à bout..." , dit Julie, aujourd’hui maman d’une petite fille.

Camille évoque encore des problèmes de sommeil et des épisodes de sueurs nocturnes systématiques. "Avec le travail à gérer, ce n’est pas simple car la fatigue s’accumule.Psychologiquement, c’est lourd."

Et le congé ?

Et si, à l’instar de l’Espagne, la Belgique mettait en place un congé menstruel? " Je trouverais ça génial! s’exclame Julie. Le fait de pouvoir reconnaître officiellement ce problème, c’est vraiment une bonne chose. Cela reste un tabou, ce n’est pas toujours simple d’en parler." Julie ne prendrait pas systématiquement un ou plusieurs jours de congé maladie chaque mois. " Mais le simple fait de savoir que j’ai cette solution si ça ne va vraiment pas, c’est un stress en moins. Cette reconnaissance changerait la donne."

Nos deux autres interlocutrices sont plus mitigées, et craignent principalement une stigmatisation des femmes dans le monde du travail. "Si on me proposait un tel congé, je ne le prendrais pas, lance Florence. Quand une femme est enceinte, elle est déjà sujette aux remarques.Même en tant que prof dans un environnement assez féminin, j’en entends. Je n’imagine même pas ce que ça donnerait dans le secteur privé.Du côté des employeurs, rien ne serait dit ouvertement, ce serait tacite, mais des choix seraient posés…"

Camille est partagée: "Je trouve ce congé intéressant pour celles qui en souffrent, et je sais à quel point ces douleurs peuvent être handicapantes.Mais j’ai peur que cela stigmatise encore les femmes, et qu’on se dise: “Ah, elles ont encore ça en plus!”.Je serais plutôt favorable à des jours de télétravail supplémentaires ou flexibles par exemple. Cela permettrait d’être plus à l’aise, de s’allonger quelques minutes quand c’est nécessaire.Cet entre-deux me paraît plus approprié.Car malgré tout, en tant que femmes, on cherche une égalité de traitement.En instaurant ce congé, je ne suis pas certaine qu’on atteigne cet objectif..."

(*) prénoms d’emprunt.