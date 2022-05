"Une journée de tests, c’est peu pour prendre ses marques sur une nouvelle surface, mais le feeling était bon, prévient Sébastien Loeb retrouvant à ses côtés sa prof de maths préférée Isabelle Galmiche sur la Ford Puma imposée à la surprise générale à Monaco en janvier dernier. Je serai quatrième sur la route vendredi ce qui est mieux que les trois leaders du championnat certes, mais moins bien par exemple que Seb Ogier."

L’octuple champion et sa Toyota Yaris WRC s’élanceront en huitième position, soit quatre voitures derrière le détenteur de neuf titres.

"Cela fait bizarre de revenir ici où j’ai décroché ma première victoire mondiale il y a douze ans et de ne pas partir devant, explique le Français délaissant son proto Oreca LMP2 pour viser un record de six succès au Portugal. Pour une fois, je serai avantagé. J’espère en profiter. J’ai le désavantage de ne pas avoir disputé les deux dernières courses, mais tout le monde découvre ces nouvelles WRC sur la terre. Et je dois dire qu’elle semble plus différente de l’ancienne que sur l’asphalte."

Comme il nous l’a confié à Francorchamps, pas question pour le champion en titre d’aider un de ses équipiers et candidats à sa succession en leur offrant éventuellement sa place en vue de l’arrivée. "Toyota est la marque avec l’esprit le plus sportif. Ils ont assez critiqué Hyundai par le passé et ne feront pas la même chose."

Préposé au balai ce vendredi, le leader du Mondial Kalle Rovanpera ne pourra donc compter que sur lui-même. Il est quasi certain de garder la tête du championnat dimanche. Mais son avance pourrait fondre sous le soleil portugais.

"Loeb et Ogier pourraient être des alliés, estime Thierry Neuville, deuxième à 29 points déjà du Finlandais au championnat. Soit en prenant des gros points à mon principal rival, soit encore mieux en s’intercalant entre lui et moi si je suis devant."