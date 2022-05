Que faut-il changer dans les soins intensifs en Belgique?

Risque de burn-out élevé

L’enquête du KCE montre que seulement un infirmier USI sur quatre déclare avoir pu réaliser l’ensemble des soins nécessaires lors de sa dernière pause de travail.

Les activités cliniques le plus souvent non réalisées sont le changement de position du patient (35,1%), l’administration des médicaments en temps opportun (29,1%), l’hygiène buccale (28,6%) et la surveillance adéquate du patient (24,5%).

Le risque global de burn-out est élevé: 20% des infirmiers présentent un risque élevé. C’est en Wallonie que la situation est la pire: Wallonie: 31,6%; Bruxelles: 25,8% et 11,6% en Flandre. La variation entre hôpitaux va de 0% à 65,7%.

L’environnement de travail fait beaucoup

Si l’environnement de travail est bon, l’impact de la pandémie est moindre.Cela semble évident, mais l’étude le KCE l’a établi avec des critères objectifs: 32 paramètres déterminent la qualité de l’environnement, comme la participation à la politique hospitalière, la qualité des relations médecin-infirmier, etc.

Dans un mauvais environnement, le risque de burn-out est de 54%, l’intention de quitter son travail est de 56% contre 23 et 27% dans un bon milieu de travail.

Il y a aussi une influence sur la qualité des soins: dans les sites hospitaliers offrant le meilleur environnement de travail, 80% des répondants déclarent que la qualité des soins dans leur service est bonne ou excellente, alors que cette proportion n’est que de 49% dans les hôpitaux offrant le pire environnement de travail.

Le nombre de patients

Le nombre de patient par infirmier est de trois (voir ci-dessous).Le KCE plaide pour un ratio adapté à la charge de travail réelle, mesurée objectivement et une réduction des tâches non infirmières.

Il faut un plan global

Le KCE conclut son étude en exhortant les autorités à mettre en place un plan global pour attirer vers les soins infirmiers, et vers les unités de soins intensifs en particulier, et les motiver à y rester.

Ce plan doit porter selon le centre fédéral sur une meilleure reconnaisance des infirmiers, une rémunération adéquate, une promotion de la formation. Car la réforme des salaires infirmiers, l’IFIC, permet une meilleure rémunération des jeunes en début de carrière, mais ne valorise pas suffisamment les spécialisations et formations.

Le KCE insiste aussi sur l’importance de suivre les normes internationales au niveau du nombre de personnel et l’amélioration de l’environnement de travail.