Orages et fortes pluies de ce vendredi 20 mai : quel impact sur les rivières en province de Liège et de Luxembourg ?

L’IRM (l’Institut royal météorologique) a émis un code orange pour les provinces de Liège et de Luxembourg , concernant les orages attendus ce vendredi. Les précipitations atteindront probablement entre 31 et 50 mm par heure ou entre 41 et 60 mm en six heures et seront sans doute accompagnées de rafales d’au moins 90 km/h.