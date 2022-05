Harry Styles laisse le charme agir

Douze ans plus tard, il sort Harry’s House , son troisième album solo avec autant d’envie et d’énergie qu’un jeune loup.Lui qui vient de triompher à Coachella et viendra enflammer le Sportpaleis d’Anvers le 7 juillet prochain (concert initialement prévu en mai 2020) livre ici une partition tout aussi enjouée que le précédent Fine Lines .

Pop, funk et ballades: combo gagnant

On y retrouve les ingrédients magiques: de la pop d’aujourd’hui relevée de quelques sonorités synthétiques eighties ou d’un funk bien dansant ( Daydreaming, Cinema ou l’étrange Music for a Sushi Restaurant ), soutenu par une ligne de basse bien franche comme celle que l’on trouvait déjà sur les tubes Watermelon Sugar ou Adore You .

Ajoutez à cela quelques ballades à la guitare sèche qui viendront émoustiller juste ce qu’il faut les jeunes filles et garçons qui ont accroché son poster dans leurs chambres.On pense notamment à Little Freak ou Boyfriends dévoilée à Coachella et dont les paroles ont relancé les rumeurs d’homo ou bisexualité qui entourent depuis toujours la personnalité d’Harry Styles.Des ouï-dire dont le musicien se fout royalement: "Qui s’en soucie?" , balayait-il avec un haussement de sourcils, à ses débuts en solo. Mais le titre le plus marquant reste As it Was , single entêtant qui a précédé l’album et qui lui aussi joue la carte de l’énigme: de qui parle ce titre, quelle relation passée est au centre de l’attention?Sans doute aucune ou un peu de toutes.

Maintenir le mystère

Car, à présent que la recette musicale est connue et fonctionne à plein tube, encore faut-il trouver un moyen de se dévoiler dans les textes tout en maintenant l’ambiguïté. Et dans ce domaine, Harry Styles est passé maître. Les blessures dont il parle sont-elles les siennes?Les conversations nocturnes sont-elles son habitude?Et a-t-il vraiment les mêmes soucis quotidiens que le commun des mortels?C’est en tout cas ce qu’il chante et avec un tel charme, on ne veut que le croire!

Harry Styles, Harry’s House, Sony.