Le Dour Festival ou Les Ardentes, ce n’est qu’à la mi-juillet. Mais ce genre de grosse machine se prépare évidemment largement en amont. Et sans doute encore plus aujourd’hui qu’hier. Car depuis la reprise post-covid, les organisateurs de ces événements musicaux et tous les acteurs de la logistique qui gravitent autour font face à une criante pénurie de main-d’œuvre .

2. Commerces de nuit: «certains jouent avec la loi»

Les socialistes veulent soumettre à autorisation communale l’exploitation de certains magasins qui ouvrent la nuit et qui " jouent avec la loi " . Et ce, pour prévenir les éventuelles nuisances.

3. Guerre, sécheresse, pandémie: la mondialisation à l’épreuve du chaos

L’année 2022 s’annonce rude sur le plan économique. Plusieurs facteurs (guerre, sécheresse) sont en cause . Mais pas seulement.

4. OPINION | Le rôle d’un ROI à l’école

L’on entend souvent dire que l’école est le reflet de la société qui l’entoure. Toutefois, comme chaque année à pareille époque, un rapide coup d’œil dans les rues de nos villes et villages d’une part, et dans nos classes et cours de récré d’autre part, suffit pour constater que, d’un point de vue vestimentaire, ce n’est pas toujours le cas .

5. La Flandre bloque la bande de covoiturage sur l’E411

Quand elles sont occupées par trois personnes, les voitures peuvent circuler, depuis Wavre et vers Bruxelles, sur la bande d’arrêt d’urgence. Les covoitureurs peuvent donc, comme les bus et les taxis, avancer sans être ralentis par les embouteillages. Une vitesse maximale de 50 km/h est autorisée sur cette bande de covoiturage.

Le gain reste toutefois limité par le fait que la bande de covoiturage s’arrête quand l’E411 pénètre en Flandre.

Depuis des mois, le ministre wallon de la Mobilité négocie avec son homologue flamand pour permettre aux automobilistes wallons de poursuivre leur route sur la bande d’arrêt d’urgence .

6. Franco Dragone et son rêve face aux jeunes, durant un temps de midi

©EdA - Florent Marot

300 jeunes Namurois ont rencontré Franco Dragone. L’entreprenant metteur en scène a partagé ses rêves et son parcours, de La Louvière à Las Vegas .

7. Un escape game pour contrer le burn-out chez les soignants, coup de boost innovant à Bastogne

Durant 15 jours, 200 soignants de la province de Luxembourg ont participé, à Bastogne, à cette formation originale servant à prévenir les signes de burn-out .

8. Rochefort: la piscine en plein air fermée cet été pour travaux

Mauvaise nouvelle, la piscine communale en plein air n’ouvrira pas cet été en raison des dégâts subis, lors des inondations.

9. Tournai : 4 kilomètres de discorde pour un tracé cyclable

©EdA

Préserver un coin de nature ou favoriser la pratique du vélo au quotidien ? Les deux propositions sont-elles si incompatibles?

10. Union Saint-Gilloise: qui va partir, qui va rester et à quoi ressemblera l’équipe la saison prochaine?

L’Union Saint-Gilloise sait qu’elle est au-devant d’ un mercato qui sera marqué par beaucoup de transferts . Undav, Mitoma, Nielsen, voire Teuma: des joueurs clés vont devoir être remplacés.