ORW: une saison pleine de nouveautés et de changements

Aux nombreuses nouveautés s’ajoute la création d’un nouveau logo. En forme de couronne stylisée, il fait référence à la dimension royale de la maison mais également à l’architecture du bâtiment et se veut simple et actuel. Par ce changement, Stefano Pace veut entamer une transition vers une esthétique élégante et plus moderne.

La programmation compte neuf opéras, quatre concerts gala, deux concerts-découvertes et deux productions destinées au jeune public (mais pas que).

La saison commence avec Lakmé , opéra français qui narre une histoire d’amour contrariée dans l’Inde des années 1880. Paradoxalement, bien que l’œuvre soit rarement jouée dans son entièreté, tout le monde connaît le très bel air Duo des fleurs , utilisé abondamment dans la culture populaire (publicité, cinéma…). Les opéras Il Turco in Italia , de Rossini, Alzira et I Lombardie alla Prima Crociata de Verdi seront montés sur la scène de Liège pour la première fois. La représentation de ces œuvres, peu souvent programmées, est donc exceptionnelle.

Pour la période de Noël, l’ORW a l’habitude de jouer une pièce plus accessible à tous les publics, et a cette fois misé sur l’opérette La Vie parisienne . La partition d’Offenbach joyeuse, farfelue et légère se mêle à merveille à la mise en scène ainsi qu’aux costumes de Christian Lacroix. Cette production a déjà été jouée à Paris et à fait un véritable carton. À voir absolument.

