Marc Becker, c’est quoi pour vous le «bien vivre»?

Le concept vient d’Amérique latine.Il part du principe que les ressources de la planète ne sont pas infinies et que si on veut réduire les inégalités, il faut que cela se fasse à partir du partage des richesses, de la solidarité, et pas d’une croissance infinie.Ce n’est pas de la décroissance, c’est utiliser les ressources avec parcimonie.Nous raccrochons cela à la transition juste. Demain, on doit aller vers une société décarbonée.Et comme organisation syndicale, on ne veut pas que ce soit les travailleurs qui en fassent les frais. Nous avons un rôle à jouer.

La cause est noble.Mais, en ces temps de crise, les préoccupations des travailleurs ne sont-elles pas plus immédiates que le défi climatique?

C’est un des défis de ce congrès: entrer dans un processus de transition juste. Les travailleurs doivent y être associés.Aujourd’hui, si on veut donner un avenir à nos enfants, se battre pour le climat a autant d’importance que quand on s’est battu à une époque pour la semaine de 40 h ou les congés payés.

Mais les travailleurs, ou même vos délégués, ont-ils vraiment conscience de ces enjeux?

C’est une évolution forte.Ce débat-là, nous n’aurions pas pu l’avoir il y a 4 ans.La prise de conscience a évolué.Il y a bien sûr toujours des résistances, des travailleurs qui ont des craintes, c’est pour cela qu’il faut les accompagner.Cela implique de revoir les modèles économiques.

Il y a quand même un décalage avec les besoins plus terre à terre des gens, non?

Il faut prendre en compte toutes les préoccupations.Bien vivre, c’est d’abord vivre et pour vivre il faut un salaire décent.Il faut coupler cela à des revendications comme la révision de la loi de 1996 qui bloque l’augmentation des salaires. Une pétition initiée en front commun sera débattue en commission de la Chambre le 29 juin. Il fallait 25000 signatures, et en quelques jours nous en avions plus de 80000. Pour influencer le débat, on organisera une manifestation nationale le 20 juin à Bruxelles, toujours en front commun.

La question du salaire reste un élément central.

Oui, quand on voit le coût de l’énergie qui explose…Aujourd’hui, il y a des gens qui paient pour aller travailler. Dans le secteur des aides ménagères, les coûts de déplacement sont parfois supérieurs à ce qu’elles gagnent.C’est une situation inédite que des travailleurs ne savent plus vivre de leur travail, une situation de pays en voie de développement, pas de pays développés. C’est invraisemblable.Et d’autant plus choquant que sur les trois derniers trimestres, les bénéfices des entreprises et les dividendes versés aux actionnaires n’ont jamais été aussi importants.Ce n’est pas moi qui le dit, c’est la Banque nationale.

Et vous soulignez que nous ne sommes pas tous égaux devant la facture énergétique!

Les gros consommateurs d’électricité, les acteurs énergivores, ont conservé les contrats négociés à long terme. C’est sur les petits consommateurs que les hausses se répercutent. Un autre point que nous voulons développer, c’est la fiscalité.C’est devenu un gros mot.Or, on ne saurait pas régler tous les problèmes, et notamment celui de l’endettement énorme de la Wallonie, en ne jouant que sur les dépenses, et pas sur les recettes. La Wallonie a des leviers fiscaux qu’elle n’utilise pas.

Vous pensez à quels leviers?

La fiscalité immobilière et environnementale, notamment. Le cadastre n’a pas été revu depuis des années. La Wallonie peut aussi jouer sur les additionnels à l’IPP.

Taxer davantage, ce n’est pas très populaire.

On ne demande pas qu’on taxe plus les travailleurs, mais il y a des moyens plantureux, à certains endroits, qui pourraient contribuer davantage à la solidarité.Il faut taxer mieux.Ceux qui ont les moyens de contribuer davantage, qu’ils contribuent.Pour l’IPP, il y a la possibilité d’augmenter uniquement l’additionnel sur les tranches les plus hautes.Il faut que la Wallonie se donne les moyens de plus de justice fiscale.