Huit albums paraîtront jusqu’en 2001, inspirant même ensuite une série télé, et posant, comme souvent avec le scénariste bruxellois, les jalons d’un genre nouveau, qui allait faire école. La preuve: Glénat lance, ce mois-ci, Les damnés de l’or brun . Une série, et une autre saga familiale, qui revendique d’autant plus facilement sa filiation avec sa devancière qu’elle paraît chez le même éditeur et avec le… même dessinateur que Les maîtres de l’orge , à savoir Francis Vallès, un " vieux complice " auquel Van Hamme va jusqu’à rendre hommage dans la préface de l’ouvrage.

Deux scénaristes, une même idée

Principale mais notable différence: ce n’est plus la bière qui sert, ici, de fil rouge au récit, mais…le chocolat, autre spécialité belge s’il en est. " Ce qui est marrant, sourit Didier Alcante, c’est que Fabien et moi avons eu la même idée en même temps ". Fabien, c’est Fabien Rodhain, son coscénariste sur la série, qui confirme la coïncidence: " Quand j’ai appris que Didier voulait aussi écrire une série sur le chocolat, je l’ai appelé et on a vite convenu qu’il serait préférable de mettre notre travail en commun plutôt que de partir sur deux séries distinctes ".

Le chocolat véhicule une image de douceur, si bien qu’on occulte les dérives de son modèle industriel

Une fois encore, il est donc question, ici, d’une famille. Ou plutôt de deux frères qui vont se disputer, et le cœur d’une femme, et un juteux héritage, à savoir une exploitation de cacao, dans le Brésil de 1822. Et si le chocolat n’est finalement qu’un prétexte pour dérouler de classiques intrigues, faites de trahisons et de meurtres, le scénario conçu par ce duo franco-belge vient quand même jeter un voile sur les conditions dans lesquelles l’industrie du chocolat a prospéré à partir de cette époque, s’appuyant notamment sur l’esclavage: " Et aujourd’hui , insiste Fabien Rodhain, c’est la question de la déforestation dont elle est responsable qui doit nous interpeller ."

À condition, bien sûr, de vouloir ouvrir les yeux: " Il n’y a rien à faire, grimace Didier Alcante, le chocolat véhicule une image de douceur sucrée, de friandise pour les enfants, si bien que cette partie de l’histoire est consciemment ou inconsciemment encore plus occultée que pour d’autres industries. "

«Salvador, 1822», Vallès/Alcante/Rodhain, Glénat, 56 p., 14.95 €.